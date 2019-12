Malestar en el Depo: bajaron a Pachorra Castro y Lencina espera respuestas de los dirigentes

A apenas cinco días del comienzo de la pretemporada con vistas al comienzo del Regional Amateur, Deportivo Roca no tiene refuerzos y lo que es peor aún, quizás tampoco tenga técnico.

En las últimas horas de ayer, desde la dirigencia naranja informaron que Héctor Adrián Castro finalmente no formará parte del equipo por razones presupuestarias, a pesar de haber sido anunciado hace unos días por el club como la primera incorporación para afrontar el torneo federal.

La decisión de dejar afuera a Pachorra, como así también al arquero con pasado en el Depo Franco Moscaritolo que ya tenía prácticamente arreglado su regreso, no fue bien recibida por Jorge Lencina, el flamante entrenador del Depo para el Regional Amateur quien calificó la situación como “decepcionante y despolija”.

"Pulpo" Lencina

“La idea era arreglar con Adrián, con el Pocho Valenzuela y Luciano Roberti, que son chicos de Roca con quien el club no tendría problemas de estadía. Solamente había que ponerse de acuerdo en el sueldo. También pedí a Kevin (Guajardo) aunque era más complicado porque está en Sansinena, aunque él había manifestado interés por volver. Por otro lado necesito un arquero más”, confió el Pulpo Lencina a Río Negro desde Los Menucos, donde reside el DT.

El lunes pasado Lencina se reunió con Diego Napolitano, DT de la primera local, y coincidieron en la necesidad de reforzar el plantel “porque sólo hay 16 jugadores. Estamos obligados a subir dos o tres de tercera y sumar algunos refuerzos sí o sí para ser competitivos”, afirmó el entrenador a quien la situación de Castro lo tomó por sorpresa.

“Hasta lo que yo sabía era que los dirigentes iban a volver a juntarse con Adrián para discutir sobre su sueldo pero nunca imaginé que lo iban a dar de baja. Pachorra me llamó hace un rato (anoche) sorprendido por lo que había pasado, creyendo que yo estaba al tanto y la verdad es que me sorprendí más que él. Los directivos le dijeron que yo sabía y eso no es verdad”, aseguró Lencina. “No es la forma de hacerlo. Fueron decisiones desprolijas que tomaron con un jugador que ya había arreglado y que yo había pedido. A mí me rindió muy bien”, amplió el Pulpo quien viene de dirigir a Pachorra en Boxing de Río Gallegos, equipo con el que perdió la final por el ascenso al Federal A.

Lencina confirmó que los dirigentes estaban al tanto de lo que había hablado con Napolitano, sobre la necesidad de tener un plantel más largo y no “cargarle toda la responsabilidad a los pibes porque todavía son muy jóvenes. Hicieron una muy buena liga, son la base del equipo, pero un torneo federal es algo muy diferente”.

“Espero una respuesta de los dirigentes. No me quiero apresurar… En mi último contacto había quedado que estaban en conversaciones con el Pocho, con Roberti, con Kevin… pero del tema de Castro no me dijeron nada. La mayoría de las incorporaciones que se venían barajando son jugadores de Roca que están o estuvieron en otros equipos y desean volver. Hacer el torneo sólo con los pibes va a ser muy complicado”, cerró el Pulpo.