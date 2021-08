Manes, al macrismo: “Si decimos ‘acá no pasó nada’ podemos perder″

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos (JxC) Facundo Manes criticó a la gestión de Mauricio Macri porque durante su Gobierno se "dieron muchos planes sociales pero sin salida laboral real", al tiempo que dijo desconocer la "visión de país" que tiene el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Por otra parte, le planteó al macrismo un pedido con cierto tono autocrítico. “Si decimos ‘acá no paso nada’ podemos perder en 2021 y 2023″, alertó en diálogo con José del Rio, en Comunidad de Negocios, por LN+.

Además, al referirse a su propio perfil y a la motivación que lo llevó a aceptar ser postulado por la UCR, el neurocientífico sostuvo que busca "hablar de una nueva agenda" pero "sin atacar a nadie", y remarcó que el radicalismo tiene "ganas de liderar la coalición" opositora que integra junto al PRO y la Coalición Cívica.

En una entrevista que publica el diario Clarín, Manes dijo que "el radicalismo tiene que encarar la agenda actual y de futuro, la de la revolución del conocimiento. Y tiene que liderar la coalición, como en el '83", exigió.

Sobre si prevalecerá la UCR sobre el PRO (los dos partidos más importantes que integran JxC junto a la CC y a sectores del llamado 'peronismo republicano'), el neurólogo nacido en la ciudad bonaerense de Salto remarcó que "eso lo va a decidir la gente cuando vaya a votar en las PASO".

"Pero estoy convencido de que la oposición necesita no ser solo 'anti'. Quiero ganarle al kirchnerismo con un salto cualitativo de la oposición. Y eso lo tiene que hacer un partido centenario, como la UCR, que convoque a todos", señaló.

Manes competirá por la lista "Dar el paso" y ayer todos los integrantes de su espacio, que tiene el apoyo de la estructura territorial del radicalismo, subieron a sus redes sociales una foto en la que se lo ve caminando (solo se ven sus piernas), con el eslogan "Dar el Paso".

Sobre su adherencia al radicalismo, el precandidato repasó: "Yo no pertenecí al Gobierno de Cambiemos, pero tenía el corazoncito radical, y el partido era parte del espacio. No me gustaba que no tuviera protagonismo. Hoy esa situación cambió. Veo un radicalismo de pie, con ganas de liderar la coalición, de convocar al PRO, al socialismo, al GEN, de reconstruir la democracia".

Al ser consultado por la frase que pronunció hace unos días en una entrevista concedida al diario La Nación ("Espero que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña") y que apuntaba a su rival interno Diego Santilli, Manes respondió: "Fue sólo una expresión de deseo, nada más. En la política a veces se buscan cosas donde no hay, por eso se hizo lío".

Y en el mismo tono, añadió: "No dudo que se va a hacer bien todo. Yo quiero venir a hablar de una nueva agenda, no vine a atacar a nadie, yo me formé para curar, vengo a sanar la política".

Lo mismo opinó sobre las acusaciones de Elisa Carrió, quien ya avisó que denunciará a Manes en la Justicia por haber por haber dicho que la líder de la Coalición Cívica le ofreció ser candidato a vicepresidente en 2015, lo que ella refuta.

"Como ya he dicho al respecto de este tema, mi rival en este camino no es ninguna persona, sino la decadencia en la que Argentina está sumergida hace décadas. Mi pelea está en intentar unir a los argentinos detrás de un propósito común, de un sueño colectivo", fue su respuesta sobre el tema.​​

Consultado sobre el proyecto político de Larreta, y si veía al jefe de Gobierno de CABA como un "presidenciable", Manes contestó que no conoce "la visión de país que ofrece" el titular del Ejecutivo porteño pero luego agregó: "Si me tengo que basar en lo que hizo el PRO en el gobierno de Cambiemos, creo que dieron muchos planes sociales, pero sin salida laboral ​real".

Además, habló de la "sorpresa" que provocó en aliados suyos, como el GEN de Margarita Stolbizer, la incorporación a su lista de un exintendente ligado al peronismo, como Jesús Cariglino, exjefe comunal de Malvinas Argentinas.

"Nuestra lista representa la diversidad de la provincia de Buenos Aires. Es una coalición que integra el radicalismo, el peronismo y el GEN. Cariglino fue antes funcionario de Cambiemos. Yo no creé mi propio partido politico, entré a una coalición preexistente", indicó.

De ese modo se refirió a un tema que en la semana ganó espacio de la mano de otra frase, en este caso irónica, pronunciada por él mismo durante una entrevista con la señal de noticias La Nación+: "No podemos importar noruegos, la renovación pasa por que todos los de la lista se comprometan con la Argentina del conocimiento", había dicho