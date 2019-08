Maradona y Messi recordaron al Tata Brown

Diego Maradona y Lionel Messi despidieron desde sus cuentas de redes sociales a José Luis "Tata" Brown, quien falleció ayer a los 62 años en una clínica de La Plata luego de luchar durante varios años contra la enfermedad del Alzheimer

Maradona, con un emotivo mensaje, recordó al jugador con compartió el plantel del seleccionado campeón del mundo en México 86.

“Quiero saludar a la familia del Tata José Luis Brown. Viniste a visitarme a Dubai, con tu hijo, y él me contó lo que te estaba pasando. Yo todavía no lo puedo creer, porque siempre fuiste un toro. Te vamos a extrañar mucho, Tata. No sabés cuánto lo lamento, hermano", escribió Diego.

"Los que disfrutamos de tu amistad, nunca te vamos a olvidar. Hiciste un gol en la final de un mundial, jugaste con el hombro roto, y supiste cuánto pesa la copa del mundo. Que descanses en paz”, agregó el capitán de la Selección campeona del mundo del 86.

Para ilustrar sus palabras, Maradona publicó imágenes del gol de Brown ante Alemania en la final de México 1986 y del momento en que se lesionó el hombro, a pesar de lo que siguió jugando.

Lionel Messi, por su parte, también recordó al Tata Brown como "un referente tan querido de nuestro fútbol" argentino.

El capitán del seleccionado argentino publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram con una foto del "Tata" durante la final del Mundial de México 1986 junto con un mensaje de condolencias.

"Mis condolencias y un abrazo a los familiares, amigos y personas cercanas al "Tata" Brown, un referente tan querido de nuestro fútbol", escribió Messi.

Los restos del ex defensor son velados hasta este mediodía en la sede de Estudiantes de La Plata, club del que era ídolo.