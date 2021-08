Marcelo Bielsa renovó contrato con Leeds por una temporada

Marcelo Bielsa renovó hoy su contrato como entrenador de Leeds United por una temporada y se prepara para su debut en la Premier League, que será el sábado ante Manchester United, como visitante.

El Loco firmó un nuevo contrato hasta el final de la temporada 2021/22, según anunció el club en un comunicado oficial.

Bielsa estuvo al frente del equipo durante toda la pretemporada pero fiel a su estilo oficializó su continuidad a dos días del inicio del campeonato.

El entrenador rosarino asumió en Leeds a mediados de 2018 y según el texto difundido por el club inglés "transformó por completo la suerte del equipo" y creó "una filosofía de ataque única e implacable".

