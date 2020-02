“Marchamos hacia un horizonte de lenta reducción de la inflación”

La renegociación de la deuda y la discusión abierta acerca de la actualización para los haberes jubilatorios, son los temas que acaparan hoy la agenda económica. Para analizar tal coyuntura, Pulso dialogó con el economista Javier Cao, responsable de equipo sectorial de la consultora Abeceb. El especialista indicó que el consumo comienza a recuperarse y que es positiva la baja de tasas. Indicó además que la inflación de este año será menor, aunque espera que el ritmo de la baja sea lento en los próximos tres años.

PREGUNTA: ¿Como evalúa los primeros dos meses del gobierno en materia económica?

RESPUESTA: El contexto no es sencillo. Es un gobierno que inicia con muchos desafíos, los cuales en cierta medida se contraponen unos con otros. Por un lado hay una promesa de re activación de la economía, pero al mismo tiempo hay una re estructuración de la deuda en marcha, que sin duda significará un pedido de prudencia fiscal de parte de los acreedores. Es decir que una herramienta como el gasto, que podría servir para generar una re activación incipiente, probablemente no esté disponible, porque será necesario mostrar racionalidad. Tampoco existe margen del lado de la política monetaria. Es cierto que en un marco de estricto cepo cambiario, el temor de que la emisión se vaya al dólar, es menor. Pero la realidad es que con los niveles de inflación actuales, no hay demasiado margen para emitir.

P: ¿Qué opina de la Ley de Emergencia aprobada en diciembre?

R: Es una norma que pretende mostrarse como una medida re distributiva. Pero si se observa el impacto fiscal agregado de la ley, resulta que se está incrementando la recaudación impositiva. Creo que el gobierno juega con la necesidad de mostrar equilibrio, pero al mismo tiempo dar señales de re distribución.

P: ¿Es posible un repunte de la actividad?

R: Nosotros observamos que todo lo referido al consumo, ya en los últimos meses del año pasado había comenzado a moverse. Tal vez no se puede hablar de una recuperación, pero al menos ya había dejado de caer. Creemos que con una mínima recuperación del ingreso real, especialmente si se recomponen los estratos de ingreso más bajo, el consumo masivo puede comenzar a repuntar. No así el consumo durable, que depende de otros factores. En cuanto a la inversión, es una muy buena noticia la baja de tasas. Hasta el año pasado, sin cepo, la tasa era el instrumento para evitar la salida de divisas, lo que generaba niveles de tasa extremadamente altos. Hoy con el cepo es menos necesario, lo que hace que haya cierto margen para expandir por el lado de la inversión. Pero a la vez, los grandes inversores mantienen una estrategia de “esperar a ver qué pasa”, hasta tanto finalice la re estructuración.

Este año el tipo de cambio está quieto, solo con eso alcanza para que la inflación anual baje. De lo que estamos seguros, es que en los años que viene, la velocidad a la que bajará la inflación, será lenta.

P: ¿Qué opina de los tropiezos de febrero en relación a la re negociación?

R: Hay gente que sostiene que lo sucedido en febrero es parte de la estrategia de negociación. Sería raro. Yo creo que al menos, lo sucedido demuestra que no va a ser una negociación fácil. Los acreedores no van a aceptar cualquier oferta. Tal vez está faltando cuál es el sendero de sostenibilidad detras de la propuesta. Resta mostrar un plan económico integral, que aun no está definido o al menos, no está presentado.

P: ¿Qué opina de la forma en que se implementó el aumento a los jubilados?

R: En principio, dado que la inyección de ingresos al bolsillo es menor, entiendo que la medida es contractiva. Respecto a la forma en que se distribuyó el aumento, creo que responde más a una lógica política o ideológica, que a una económica.

P: ¿Está de acuerdo con el planteo acerca de subir la edad jubilatoria?

R: Ese no es un debate propio de Argentina. Es un tema que se está discutiendo en muchos países. Tiene que ver con el envejecimiento poblacional, lo que lleva a que la cantidad de beneficiarios crezca a una velocidad mayor que el número de aportantes. Los cambios realizados en Argentina durante la década anterior, hicieron que la base que financia el sistema, se achique en términos relativos. Es un debate que en algún momento habrá que dar. Cuando y de qué forma, habrá que estudiarlo muy en detalle, ya que se trata de una discusión acerca de equilibrio fiscal, que debería darse dentro de un programa, conociendo por ejemplo cómo se van a recaudar los recursos necesarios o con qué nivel de presión tributaria.

P: ¿Qué opina de la inflación en enero?

R: El número de enero se trata de un indicador muy heterogéneo. Dentro del índice tenés alimentos que creció casi 5%, precios regulados como energía y transporte que no crecieron en enero porque están congelados, y precios que cayeron como el de los medicamentos, dado que los valores se retrotrajeron al nivel del año pasado. Es muy difícil sacar conclusiones. Con el salto que dio alimentos en enero, no me extrañaría que el índice de febrero vuelva a ser bajo, porque las tarifas seguirán congeladas y los alimentos no volverán a crecer como en enero. Nosotros creemos que en principio la inflación va a ir a la baja. A diferencia del año pasado en que hubo una fuerte devaluación, este año el tipo de cambio está quieto, solo con eso alcanza para que la inflación anual baje. De lo que estamos seguros, es que en los años que viene, la velocidad a la que bajará la inflación, será lenta.