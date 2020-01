Marcharán en Jacobacci a favor de la minería "con controles"

Vecinos “pro mineros” de Jacobacci se manifestarán este lunes en la ciudad a favor del proyecto Calcatreu y de cualquier otro emprendimiento minero que pueda generar trabajo en la zona.

Representantes de distintos gremios, comerciantes y ex trabajadores de Mina Ángela impulsan la marcha que está prevista para las 18. La concentración será frente a la plaza de los Trabajadores Ferroviarios en pleno centro de Jacobacci.

“Apoyamos todos los proyectos mineros que se puedan generar en la región, pero con controles. No estamos a favor de la contaminación, sí del trabajo, del desarrollo de Jacobacci y la zona. Creemos que Calcatreu es una salida viable para el desarrollo de nuestra ciudad”, señalaron los organizadores

Mario Pichimán, colaborador gremial de UOCRA manifestó que se debe dar el debate por la minería y deben ser los jacobaccinos quienes tengan la responsabilidad de decidir.

“No podemos quedarnos sin la oportunidad de al menos discutir el tema. Hasta ahora venimos escuchando la voz del NO. Si es el NO, ya sabemos cómo vamos a seguir en Jacobacci. Pero al menos debemos dar el debate. Informarnos bien y tomar la mejor decisión los jacobaccinos. No gente que nada tiene que ver con nuestro pueblo. La falta de trabajo la sufrimos los jacobaccinos, no quienes están en Bariloche, Esquel o el Valle que viven realidades muy distintas a las nuestras. Este es un tema nuestro. No podemos dejar que la gente de afuera tome decisiones por nosotros. Si acertamos o nos equivocamos, es importante que seamos los jacobaccinos quienes tengamos esa responsabilidad” señaló.

El proyecto Calcatreu está ubicado a 82 kilómetros de Jacobacci y es considerado entre pequeño y mediano en las que tiene oro y plata. Comenzó a desarrollarse en 1997. Actualmente la empresa Patagonia Gold lleva adelante una campaña de exploración con el objetivo de cuantificar la existencia de mineral. El futuro de este proyecto divide las opiniones en Jacobacci.

“No podemos cerrarle las puertas a la minería. Debemos exigir los controles que sean necesarios. Sin trabajo es imposible que Jacobacci pueda crecer. Le digo a la gente que se informe. Que consulten sobre lo que le pueda generar alguna duda. Trabaje en Mina Ángela y acá estoy. Nunca me paso nada. Estoy vivo”, señaló Marcelo Chapingo, quien entre 1988 y 1991 trabajó en Mina Ángela, una mina polimetálica (oro-plata-cobre-plomo-zinc) ubicada a unos 116 kilómetros al sur de Jacobacci.