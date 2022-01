Marcos Rojo: «Estamos con fe de pelear la Copa Libertadores»

Boca derrotó a San Lorenzo 1 a 0 en La Plata y se quedó con el Torneo de Verano. Después del partido, algunos jugadores hablaron con la prensa.

Marcos Rojo, que fue el capitán, destacó lo hecho por el equipo y contó que ya tenía arreglado de antemano con el DT jugar solo el primer tiempo.

«Esto suma. Hicimos un buen torneo y lo ganamos, ahora tenemos que pensar en el arranque del torneo. Hicimos una gran pretemporada, es importante que hayamos jugado todos. Ya había hablado con Sebastián de jugar un tiempo, traté de dar lo mejor los 45′ que me tocaron», expresó.

«El plantel creció, la calidad es buena, estamos para pelear. Este club necesita estar ahí peleando en el torneo y la copa», destacó el zaguero.

Cuando le consultaron por la Libertadores y una eventual revancha de la edición del año pasado, comentó: «Hicimos una gran clasificación contra Mineiro, merecíamos pasar. No se dio por decisiones del VAR y detalles pequeños pero estamos con fe este de año de hacer las cosas bien y pelear. A mí me toca apoyar de afuera en la fase de grupos».

Otro de los que habló fue Eduardo Salvio. «Contento de poder compartir un momento como este. Cada día me siento mejor, venimos haciendo una gran pretemporada, estos partidos sirven para lo que viene», valoró.

El exLanús jugó de enganche, detrás de Zeballos y Vázquez. «Uno juega donde lo ponga el técnico, Seba sabe que no tengo problemas en hacerlo ahí, entrené muchas veces en esa posición, estoy a disposición de él», expresó al respecto.

Además, aclaró que «todavía no está cerrada mi renovación» y agregó: «El club sabrá cuándo tiene que ofrecerme o no. Yo me seguiré entrenando y preparando, solo pienso en jugar».

Luis Vázquez fue el autor del único gol de la noche y sigue haciendo méritos para ser el «9» de Boca más allá de la llegada de Darío Benedetto.

«Fue un partido muy duro, tuvimos la intensidad todo el partido, supimos manejarlo y por suerte llegamos al gol. Vi que la pelota me pasaba y le pegué como pude, muy contento por convertir», aseguró.

«Era nuestro objetivo, demostrar lo que trabajamos en la pretemporada, los chicos tenían muchas ganas de jugar, contentos por sumar tres victorias», agregó el delantero.

Además, opinó sobre la competencia en el puesto. «Yo trabajo el día a día para mejorar y sumar experiencia. Cuando me toqué jugar defenderé la camiseta como en cada partido», afirmó.