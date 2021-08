Mariano Martínez se presentó con su banda en Los Mammones y estallaron los memes

Todo comenzó de manera sorpresiva, con un video de “Crimen”, el hit de Gustavo Cerati. Lo subió a las redes y le llovieron las críticas. Pero a pesar de eso, Mariano Martínez redobló la apuesta y levantó el perfil. Grabó versiones de “Ahora te puedes marchar” y “Procuro olvidarte”, dos clásicos de la canción latina, registradas en estudios profesionales. Cada uno de sus pasos era criticado en las redes, y el actor reflexionó al respecto.

“Genuinamente no me caliento, pero a veces siento que hay que tener un poco más de cuidado. ¿Cuál es el límite cuál con respecto a ser maleducado, agresivo, hacer bullying, a criticar a alguien por lo que hace o por cómo se viste o cómo es?”, señaló en diálogo con Intrusos. Y, mientras tanto, seguía adelante con su nueva vocación, al punto que este jueves se presentó en Los Mammones con su banda completa para lanzar oficialmente su carrera de cantante.

“Estudié mucho canto y para la actuación sirve mucho hacer técnicas vocales”, dijo acerca de cómo adquirió algunos aprendizajes para lanzarse como músico con mayor seguridad.

Y en la misma línea, le respondió a Jey Mammón cómo hace para no prestar atención en las críticas. “A mí sinceramente, gracias a Dios, no me jode el prejuicio. No me mueve. Realmente, a lo largo del tiempo y gracias a la búsqueda introspectiva que estoy haciendo, que me parece que es necesaria en todos, yo me muevo por lo que siento, con mucho respeto, con mucho amor y no me guío por los halagos ni por las críticas”.

“Si te dejás llevar, eso te detiene. Es hermoso que te halaguen, pero si solo te dejás guiar por eso, cuando alguien te critica te anula”, reflexionó Mariano Martínez.

Además, aclaró que por el momento solo lo hace por gusto. “Lo hago por amor al arte, porque me gusta. Obviamente es lindo que guste y te digan cosas lindas, pero si te guías por eso aparece un detractor y chau”.

“No me importa lo que digan porque es un divertimento, una distracción. Cuando algo me parece muy agresivo, como falta de respeto o bullying, eso me parece que está mal. Todo se disfraza de humor, pero no se sabe dónde está el límite”, cerró Martínez.

Se lanza como cantante @MariannMartinez y revela que no le afectan los prejuicios



"Me muevo por lo que siento. No me guio por los halagos ni por las criticas."



⭐ #LosMammones con @jeymammon #GabrielSchultz @silvinaescudero @lularosenthalok por @americatv pic.twitter.com/Jy7HcSUZ5x — JOTAX (@JotaxTV) August 20, 2021

