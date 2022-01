MasterChef Celebrity: Joaquín Levinton, furioso con Ernestina Pais

Ernestina Pais reemplaza a Joaquin Levinton en MasterChef Celebrity. El cantante tuvo que dejar temporalmente el reality por un cuadro de coronavirus. En ese contexto, Santiago del Moro, conductor del programa, le hizo saber a Ernestina el descontento del artista por su desempeño.

“Tu amigo Levinton te llamó, y está ofendido, está enojado porque vos lo ibas a sacar el domingo”, le dijo del Moro a la conductora. “Lo peor de todo es que me pone presión. Él me dijo que no tenía la vara alta conmigo, pero que igual creía que lo podía salvar”, dijo Pais.

“Pasó lo mismo con Malena Guinzburg, que Mica (Viciconte) le dijo: ‘Esperaba a alguien mejor’”, agregó picante Del Moro. Molesta, Pais señaló: “No es así, quiere que todos laburemos por él”.

Durante la emisión del jueves, quien se salvó de la próxima gala de eliminación fue La Peque Pareto, quien sorpresivamente fue la elegida por sus compañeros.

Habrá que ver qué pasa el domingo. ¿Salvará Ernestina a Levinton de la eliminación?