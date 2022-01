Máximo Kirchner renunció a la presidencia del Frente de Todos en Diputados

El presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, comunicó hace minutos su decisión de renunciar al cargo. Explicó que fue por no compartir la estrategia ni los resultados obtenidos en el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado», expuso el legislador nacional en un extenso mensaje.

Asimismo, indicó que «permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno».

Añadió que «es mejor dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023».

En el comunicado expresó que «desde el día en que, en el año 2018, Mauricio Macri trajo de regreso a la Argentina al FMI, a quien Néstor Kirchner a través de la cancelación histórica de una deuda de 9.800 millones de dólares, lograra desterrar de nuestro país por ser el detonante clave en cada crisis económica desde la vuelta de la democracia y cuyo símbolo más elocuente fue la crisis del año 2001,sabíamos que este sería el problema más grande para nuestro país».

Kirchner aclaró que no aspira a “una solución mágica” sino “sólo a una solución racional”. En otra parte del escrito en donde no precisó sombres, manifestó que “para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al Organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad”.

Al respecto, sostuvo: “Para mí lo irracional e inhumano, es no hacerlo. Al fin y al cabo, el FMI demuestra que lo importante no son las razones ya que sólo se trata de fuerza. Quizás su nombre debiera ser Fuerza Monetaria Internacional. Y como veo que siempre se interesan por los gastos, podrían ahorrar en economistas caros ya que para hacer lo que hacen sólo basta con gente que sepa apretar prometiendo el infierno si no se hace lo que ellos quieren”.

En la carta también se dirigió a quiénes dudan de su «nivel de pragmatismo”, y les recordó que como Jefe de Bloque acompañó la sanción de la Ley que aprobó la reestructuración de la deuda privada en moneda extranjera, sin quita de capital pero con quita de intereses, realizada por el Gobierno en el año 2020, a pesar de estar en “profundo desacuerdo” con algunos de sus artículos.

“Comprendí el contexto y arreciaba la pandemia. Dejé los prejuicios de lado y también los agravios recibidos para conformar el Frente de Todos, no así las convicciones. No lamento haber brindado un trato que no fue recíproco. Entendí desde el momento en que CFK nos dio la instrucción de construir el Frente de Todos que lo sucedido hasta su conformación no podía obturar lo que vendría. Lamentablemente fui uno de los pocos que actuó de esa manera”, argumentó.

Ante lo expuesto, Kirchner, marcó que sería más que incorrecto aferrarse a la presidencia del bloque cuando no se puede acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los años que vendrán. “Algunos se preguntaran qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de beneficios”, señaló.