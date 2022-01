Médico advierte que el hospital de Chos Malal está «al tope de internación»

«Como las autoridades no te lo cuentan te lo digo yo”, adelantó un médico de Chos Malal ante la situación que vive el centro de salud de la localidad del Norte Neuquino que no tiene camas disponibles para internar a pacientes. “Aunque a pocos le importe, el Hospital de Chos Malal está al tope de internación Covid y no Covid de adultos. Todos los días quedan pacientes internados en guardia por falta de cama«. publicó el Doctor César Castro en su estado de Whatsapp.

RÍO NEGRO intentó comunicarse con la jefa de la zona sanitaria, Georgina Terranova y con el director del nosocomio, Martín Ruíz para corroborar el estado de situación de las unidades de internación. En el primer caso no hubo respuesta y el titular del hospital regresa a sus funciones la semana que viene.

Según el parte epidemiológico publicado ayer por parte del Ministerio se Salud provincial, el porcentaje de ocupación de camas en salas de terapia intensiva es del 87 por ciento. La semana pasada, el subsecretario de Salud, Alejando Ramella, reconoció que el 84 por ciento de las camas de terapia intensiva que hay en la provincia estaban ocupadas y detalló que el 40 por ciento de esos pacientes tienen Covid-19.