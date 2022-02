A mi mascota la mordió una víbora, ¿qué hago?

En la casuística veterinaria, las mordeduras de serpientes en perros es un problema más común de lo que se cree debido a que la urbanización ha avanzado hacia el hábitat natural de estas especies. Según Juan Manuel Montenegro, médico veterinario de Catriel, en Río Negro existen cinco especies de víboras venenosas: Crótalo, más conocida como “Cascabel”; Yarará chica; Yarará ñata; Yarará grande o víbora de la cruz; y serpiente de Coral, una de las más peligrosas. En Neuquén los ofidios venenosos que habitan naturalmente en la región son Yarará y Coral.

Para Montenegro es de esperar, que los perros al no estar acostumbrados a ver este tipo de animales y ante la curiosidad cometan el grave error de acercarse y la serpiente al sentirse intimidada o amenazada ataca, lo cual puede costarle la vida al perro o gato, que también son curiosos.

Si nuestro perro o gato resultó vivir una experiencia de este tipo debemos actuar rápidamente para aumentar las probabilidades de supervivencia – explica el profesional – y visualizar las características de la especie es fundamental, porque de ello dependerá el tipo de antídoto a suministrar.

Por esta razón, Montenegro aconseja no manipular ni atacar al reptil y tratar de sacar una foto y alejarse lentamente del lugar. “Mantener a nuestra mascota tranquila limitando su actividad para no acelerar la frecuencia cardíaca porque agravaría aún más, los síntomas que produce el veneno en su torrente sanguíneo”, explicó el profesional a Río Negro.



En caso de que la mordedura haya sido cerca de la zona del cuello o la cabeza – aclara – quitar el collar rápidamente porque se inflamará y debemos acudir con suma urgencia al veterinario. “Es de vital importancia para nuestra mascota que se le suministre el suero indicado para bloquear los efectos de las toxinas que se encuentran en la sangre”, especifica el médico y asegura que “no hay ningún tipo de remedio casero, ni nada que se pueda hacer”.

Identificar si se trata de una víbora venenosa es de vital importancia y todos deberíamos tener claro para cualquier situación, que se nos puede acontecer en la vida. Los distintos aspectos de la anatomía de estos tipos de reptiles, con rasgos característicos de algunas especies venenosas como la cabeza de forma triangular, este es más acentuado en las venenosas; también las pupilas verticales. La cola, en las especies venenosas, es corta y gruesa. En cambio, las que no contienen veneno pueden tener esta extremidad más largas y delgadas.

Ante una mordida, los síntomas más evidentes –explica Montenegro– son espasmos musculares, respiración acelerada, las marcas de los colmillos, inflamación de la zona afectada, aumento de la salivación, los latidos del corazón acelerados y desorientación. En caso de no tratarse de una serpiente venenosa, igual se debe acudir a un profesional para evitar posibles infecciones y calmar el dolor. En los primeros auxilios no debemos hacer torniquetes (solo un especialista debe realizarlos), no tratar de succionar el veneno y no aplicar hielo sobre la mordedura ni compresas.

El objetivo a la hora de combatir una mordedura venenosa es el de bloquear las toxinas e impedir que se extiendan por el cuerpo”, acota el profesional y para ello se necesita el suero antiofídico adecuado. “Este es el principal motivo del por qué es tan importante tomar una foto o memorizar las características físicas del reptil”, concluyó el experto.