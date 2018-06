Los perros obesos se comportan parecido a personas con sobrepeso

A primera vista, esto parece sorprendente, ya que se esperaría que los perros con sobrepeso optarían por el comedero que en cualquier caso contiene alimentos. Sin embargo, los investigadores apuntan a varios estudios con humanos, que demostraron que las personas con sobrepeso u obesas prefieren alimentos más energizantes, es decir, aquellos que son ricos en grasas y azúcar. En este caso se trató del cuenco con el alimento de mejor calidad.

En el segundo experimento, se colocaron dos cuencos de comida enfrentados en una habitación: el recipiente de uno de los lados siempre contenía comida, el del otro lado no. Después de que los perros aprendieran esto, se colocó un cuenco en el medio de la habitación, de tal manera que el animal no podía ver si contenía un dulce o no. Los perros con sobrepeso se mostraban más dubitativos que los perros de peso normal y demoraron más en inspeccionar el plato de comida incierto, un comportamiento que los investigadores llaman “distorsión cognitiva negativa”. En otras palabras, al no estar seguros de si iban a recibir una recompensa, los perros se mostraban reacios a acercarse al cuenco en cuestión.

En general, según los autores del estudio, los perros con sobrepeso tratan de maximizar la ingesta de alimentos con más contenido energético, pero dudan cuando la recompensa de alimento es incierta. Y esto sucede independiente de la raza.

Los investigadores esperan que su investigación con estos perros ayude en un futuro a desarrollar mejores modelos para el estudio de la obesidad y el sobrepeso. Hasta el momento se han investigado las causas y las consecuencias de la obesidad, especialmente con roedores como las ratas.