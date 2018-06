Compartir bebedero no es dañino para el perro

En varios lugares o en el veterinario mismo, solemos encontrar con frecuencia con tarros o bebederos para perros.

¿Hay que permitir a nuestro can beber de él? ¿Hay peligro de que puedan extenderse gérmenes a través del agua en el que meten la lengua muchos perros?

Si el can está sano y no tiene debilitado su sistema inmunológico, no hay ninguna razón para preocuparse. Convengamos que los perros también toman agua de los charcos y no pasa nada.

Si hay desconfianza por parte del dueño, lo que puede hacer e mirar en qué condiciones está el recipiente. ¿Se ve limpio y el agua también o están sucios?

Pero si vamos a los hechos lo ideal sería que en un bebedero “comunitario”, el agua se cambie varias veces al día.

Fuente: Agencias