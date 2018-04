Otoño e invierno sinónimos de tos perruna

“La laringotraqueobronquitis o más conocida como tos perruna, es una enfermedad que se manifiesta con tos o carraspera de la vías aéreas superiores (zona de la garganta). Esta condición puede provocar arcadas y hasta vómitos, pero por lo general es flema. ¡Ojo! la mascota no se atoró con un hueso asi que no hay que meter los dedos ya que complicaríamos más el cuadro y podríamos llegar a producir aplastamiento de la tráquea”, explica Franco Fantini, médico veterinario.

“Yo particularmente aconsejo a vacunar cada 6 meses, esto ayuda a prevenir la enfermedad. Si no se trata a tiempo puede producirse una neumonía y esto si es peligroso ya que puede provocar la muerte del can”, enfatiza el profesional.

“Por lo general el cuadro de tos se hace más agudo por la noche y más suave durante el día. Por lo que la experiencia me dice, es recomendable esperar 2 o 3 días antes medicar, ya que en ese transcurso suele desaparecer sola la tos. Pasado este período de guarda hay que medicar con lo que asesore el veterinario, ya que puede avanzar a las vías aéreas inferiores y puede terminar en neumonía y complicar más todavía la salud de nuestra mascota, ya que ataca solamente a los canes este virus”, continúa Fantini.

Un consejo a tener en cuenta es no medicar a su mascota sin consultar a su veterinario de confianza.

“Si bien esta enfermedad (es sumamente contagiosa entre perros), no se transmite ni a humanos ni a gatos. La buena noticia es que se puede prevenir con vacunas bacterianas obtenidas de Bordetella bronchiseptica. Este inmunógeno es bacteriano y como tal no produce tan buena inmunidad como una vacuna viral, por lo tanto se coloca cada 6 meses. Luego de varias vacunaciones obtendremos muy buena inmunidad para no contraer la enfermedad”, dice el veterinario.