El marplatense que busca curas naturales para preservar a las abejas

“Antes uno pasaba por los campos y al borde de los alambrados se veían un montón de flores raras: ahora es todo monótono, marrón y no hay nada. Evidentemente, antes la abeja tenía fuentes de alimento diferentes, que ahora no están”.

Pero a pesar de su enorme importancia, desde el año 2000, las abejas están muriendo. Las aqueja un misterioso síndrome del que los científicos aún no saben las causas exactas.

Esa parábola de la perfecta organización del trabajo no solo les permite producir su tesoro, la miel, sino que los beneficios se extienden más allá de su sistema: al polinizar las flores y transportar el polen de una a otra, las abejas aumentan la producción de los alimentos que comemos los seres humanos entre un 20 y un 40 por ciento.

Que la naturaleza es sabia no es una frase hecha: para muestra están las abejas. Viven en sociedades lideradas por una abeja reina -llegan a convivir 60.000 en una misma colmena- y su repartición de tareas es una verdadera oda al trabajo en equipo.

Luna de miel

Treinta años atrás comenzó el romance entre Eguaras y las abejas sociales, bautizadas así porque son las que viven en sociedad y pueden vivir tiempos prolongados: Eguaras no estudia las abejas individuales, que son efímeras.

El puntapié se dio cuando el investigador tenía que hacer su tesis de grado. Para graduarse, se centró en estudiar el parásito varroa, una especie de garrapata que habitaba la isla de Java y, en los 60, colonizó a la abeja europea, se distribuyó por el mundo y se convirtió en la principal plaga que afecta a las abejas a nivel mundial.

Unos años después, ya como investigador, Eguaras y su equipo ampliaron el trabajo hacia otras parasitosis tales como paenibacillus, otra patología causada por una bacteria que afecta a las larvas de abejas.

La investigación se siguió expandiendo: más adelante, se volcaron a estudiar la tercera parasitosis mosema, un hongo que destruye el sistema digestivo de las abejas. “Una vez que te metés en el mundo de las abejas –señala el científico– es apasionante”.

Al inmiscuirse en el universo de las abejas, Eguaras vislumbró que no existían productos alternativos para tratar sus parasitosis, por lo que enfocó allí sus energías, advertido de que “habría cultivos que no podrían existir si no existieran las abejas”.

Si bien aún hoy Argentina es uno de los principales productores y exportadores de miel del mundo y el 90 por ciento de la producción de miel nacional se exporta a países como Alemania, Estados Unidos, Japón, Inglaterra, “los aparatos que miden el residuo cada vez se hacen más sofisticados, entonces es necesario evitar los agentes contaminantes”.

En el centro que dirige Eguaras en Mar del Plata el objetivo se concentró en proteger la salud de las abejas a través de un “manejo integrado de plagas priorizando el uso de sustancias naturales. Investigamos para que las sustancias que se utilizan para curarlas no aparezcan después en la miel, la cera y los otros productos de la colmena que se mantenga su calidad, porque lo comemos nosotros como algo natural y porque, si eso no sucede, la miel tendría graves problemas para exportarse”.

Su pasión, de ese modo, fue llenando el espacio vacío de la investigación en materia de abejas, casi una necesidad, teniendo en cuenta que en el país hay 4 millones de colmenas afincadas, en mayor medida, en la Pampa húmeda –solo en Mar del Plata hay 2500 apicultores-, bendecidas por el clima ideal de buenas jornadas de sol, mucha lluvia y poco frío.