Empezamos a celebrar el Día del Animal con vos y tu mascota

“Mi perrita cocker se llama Luz y tiene 10 años de edad. Ya esta viejita, casi no ve... pero en su interior ella sigue siendo cachorra. Es la mejor perra del mundo. Super cariñosa educada y obediente. Le encanta viajar y lo hace desde que tenía 2 meses de edad. Será un animalito, pero la amo y no me imagino un día que no la tenga”.