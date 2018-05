Gatos callejeros: “ciudadanos” ilustres en Estambul

Si tuviste la suerte de visitar alguna vez Estambul, te habrás dado cuenta de la cantidad de gatos que se pasean por sus calles, y la tranquilidad y confianza con lo que lo hacen. Si todavía no has visitado Estambul, deberías, y cuando lo hagas, no dejes de fijarte en sus vecinos más autóctonos que pueden llegar a convertirse en los reyes de un café, las reinas de una tienda o las emperatrices de un bazar.