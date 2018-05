Hace prótesis en 3D para perros y las regala

Comenzó a creando moldes de galletitas para repostería, los que vendía y así fue armando su emprendimiento. No satisfecho con esto decidió probar con algo distinto y comenzó a fabricar prótesis para perros que están imposibilitados de caminar. “Vi tutoriales en YouTube y la hice, era sólo para conocer de qué se trataba, nunca lo tomé como algo serio. Después me di cuenta de lo que era capaz de hacer”, dijo en una entrevista.

Alejandro Colli tiene 18 años, es estudiante de Ingeniería y oriundo de Lanús, provincia de Buenos Aires. El año pasado, cuando estaba por terminar su último año de secundaria, se le ocurrió armar una impresora 3D en su casa, sólo para probar. Lo mejor de esta historia es que sus creaciones son prótesis para perros, pero más increíble es que no las vende, las regala.

El costo de las prótesis no superan los $300.

En fabricar cada prótesis, que sólo hace a pedido, tarda más o menos un día y medio. Tiene el modelo 3D en su computadora, lo traslada a la impresora que demora unas tres horas en terminar las distintas piezas.

Luego las une y encastra correctamente. Las atornilla, pone velcro en la parte del codo y goma espuma como colchón para la pata. El costo total en hacer una prótesis no supera los 300 pesos. Un número que llama la atención teniendo en cuenta que en algunos lugares, colocarla puede valer hasta 20 mil pesos.

Alejando cuenta sorprendido que la gente no para de agradecerle. “Ver a un perro volver a caminar normal es algo impagable y ni hablar de la felicidad de los dueños. Ellos me agradecen, pero no tienen porqué hacerlo”, señala. A futuro su idea es encontrar un financiamiento para poder seguir fabricando las prótesis gratis. Mientras tanto trabaja en el armado de una impresora más grande que le permita aumentar el volumen y la dimensión de productos.

Fuente: diario Clarín