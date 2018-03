Lejos de toda polémica, las ventajas de adoptar un perro mestizo

Fidelidad y agradecimiento ante todo, pero también la ventaja de un bajo gasto de mantenimiento y menos visitas al veterinario es lo esperable después de hacer, además, la buena obra de adoptar un perro mestizo.

Todos esos aspectos destacables son también la premisa con la que una ong de Neuquén viene realizando los domingos -la última fue el pasado 11- ferias de adopción de cachorros en el Paseo de la Costa. Este fin de semana se realizará otro encuentro y los interesados pueden acudir a conocer los perritos.

“La gran mayoría de la gente que adopta son parejas jóvenes y en el ciento por ciento de los casos fueron familias con nenes chicos. Los que llevan a los padres a los perritos son los niños, de no más de 11 o 10 años”. Quien así se expresa es Franco Maiolo, un joven empresario del ramo mascotas que encarna junto con su hermano a la tercera generación de un apellido que supo fundar un comercio pionero, allá por los años sesenta, dedicado al principio al rubro vivero y fertilizantes.

La aludida organización se llama Perros Perdidos -explica Franco- y añade que “lo que estamos tratando es de poner de moda a los mestizos, es una tendencia que hoy se está aplicando muchísimo. Sé que varios famosos están tratando de hacerlo actualmente”.

P. ¿Por qué?

R. “Primero que nada, el perro callejero es un gran problema social que estamos teniendo. La gran indiferencia que hay en la gente es lo que genera esto. No es la mayoría, pero afecta como si lo fuera. Compran un perro porque tienen un nene chiquito, porque tienen un capricho, una deuda pendiente con ellos mismos o lo que fuera... eso no es reprochable. El perro crece, se hace grande, no queda lindo como era de cachorro y terminan abandonándolo o dejándolo en un refugio. No sé cómo explicártelo que no quede agresivo pero ninguna de las dos formas está bien. Lo que uno debería hacer, si ya no quiere un animal, es ponerse en campaña y buscar un nuevo dueño, no cederle el problema a la otra persona”.

Respecto de las ferias de adopción Franco explica que “la gente que tiene cachorros para dar los lleva, los exhibe y se dan en adopción. El adoptante lo que debe hacer es completar una planilla con todos sus datos para que desde la ong se pueda monitorear la marcha del proceso”.

P. ¿Se entregan castrados?

R. “No, porque la mayoría son muy chiquitos, desde 45 días. No se puede a una edad tan temprana”.

R. ¿No sería mejor darlos castrados?

P. “Sí, pero ya sería un perro de 8 meses que estarías entregando, ya grande, con hábitos y acostumbrado a cierta gente. Lo que se pide (al adoptante) es el compromiso de castración. Se ceden vacunados y desparasitados. No es caro esterilizarlos. Va de 2.000 a 2.700 o 3.000 pesos y son operaciones seguras con un riesgo bajísimo.