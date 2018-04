Roca tiene su primer guardería canina habilitada

“De los perros que están aquí muchos están en adopción responsable, como es el caso de Guada, la galga que rescatamos de Tres Cruces abandonada y cuando tuvo la oportunidad de ser adoptada, extrañó. Pero no puedo tener más porque si no son adoptados no puedo seguir rescatando y darle oportunidad a otros que lo necesitan” comentó.

“Desde hace 2 años comencé con esto, el tema fue que trabajaba en una empresa frutícuola y toda la vida me crié con animales, me encanta trabajar con ellos”, relata la joven.

“Luli es una rescatada de una semana de vida, criada con mamadera, que se quedó acá. Betún, un negro mimoso no se despegaba del lado de los humanos porque no quiere perderse ningún mimo y también está en adopción responsable al igual que Lobito. Él llegó con una gran herida, vagaba por el centro y desde las redes sociales se pedía ayuda para asistirlo”, dice Lucrecia.

Los costos

“El cobro es tipo hotel, de un día para el otro con el pasaje incluido, rondan entre los $200 y $ 250, más el alimento, obviamente, con traslado y si tiene más de dos o varios animales existe un precio acorde”, dice Lucrecia.

“También se pueden cuidar media jornada, pero se tienen en cuenta ciertos gastos como el traslado, alimentación, cuidado, juegos, baños, atención veterinaria en caso que lo requiera para el cobro”.

¿El animal debe cumplir algún requisito?

“Sí, que sean sociables sí o sí. Y algo fundamental: si las hembras no están castradas, que no estén en celo. En caso de que un perro no se adapte, lo devuelvo porque no se puede controlar”.

¿Hiciste algún curso de adiestramiento?

“Sí. Hice talleres de adiestramiento y eso me ayuda un montón, en el caso de Lobito, tuve que dedicarme a él para adiestrarlo, porque no era sociable. Ahora es un perro súper adorable y está en adopción”.

¿Cómo es la llegada del perro que viene a guardería?

“Como para entrar y salir tengo que guardarlos sí o sí. El primer día los empiezo a sacar de a uno de la camioneta y de a poco para que se vayan conociendo”.

¿Cuántos caniles tenés?

“Tengo 8 caniles. Igualmente los caniles los uso muy poco porque ellos se manejan y se quedan acá adentro”.