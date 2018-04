Un Corazón Canino que sigue latiendo a pesar de las adversidades

Desde sus comienzos, los integrantes de la asociación, trabajan con perras que han sido abandonas junto a sus cachorritos hasta con casos con enfermedades complicadas. Uno de los ejemplos fue el caso de Charly , Bellota, Princeso, Querubín y otros tantos. Si bien a veces no se logran los objetivos deseados, Corazón Canino no baja los brazos y no duda en seguir colaborando con los callejeritos.

“Utilizamos todos los frentes para realizar las adopciones, no sólo la pagina de Internet de Corazón Canino, sino también el portal de la municipalidad de Roca, que se nos han dado varias adopciones a través de ellos. Hay que aprovechar todas las posibilidades para las adopciones”, comenta Nora.

Cuando se integra un nuevo animal a Corazón Canino, las primeras semanas recorren la chacra las hacen con correa puesta. “El recorrido siempre es el mismo, pero se mide hasta dónde es capaz de ir el can. A algunos les lleva menos tiempo, a otros un poco más, pero llegado el momento se saca la correa y pasean solos o en manada”, comentó Nora Ibáñez, una de las integrantes de la asociación.

Un proyecto que no continúa

“Esta asociación comenzó hace 8 años y en estos momentos alquilamos una chacra que tenemos hasta agosto de este año, cubierto con todas las necesidades. Este es el proyecto llamado ‘la chacra’ precisamente”, cuenta Nora.

Debido a la falta de titulares, que son quienes atienden las necesidades de los canes diariamente, han decidido finalizar dicho proyecto. “Hace dos años y medio alquilamos este lugar que tiene una casa donde dos integrantes de la asociación puedan vivir, para que los perros no estuvieran solos y lo más cercano que encontramos fue en Cervantes”, dice la proteccionista.

Habían hecho un contrato por 3 años por la propiedad, pero muchos voluntarios se fueron alejando por distintas razones (estudio, trabajo). Otros se sumaron, pero no fue suficiente ya que hay que ir todos los días, limpiar los caniles, sacar a pasear al menos dos horas y media diarias a los perros. “Los paseos son fundamentales, si bien los caniles no son chiquitos no dejan de estar encerrados la mayor parte del día. En esos paseos ellos corren, huelen, juegan, es necesario”, explica Nora.

“No estamos recibiendo ingresos y en agosto de este año se culmina el contrato y al no tener espacio físico no podemos ingresar, solamente egresos vamos a poder hacer. Nos vamos a dedicar a dar en adopción los que están en la chacra... Realmente fueron muchos los colaboradores que quedaron en el camino, aunque otros se sumaron, no alcanza”, concluye la mujer.