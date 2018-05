Un reencuentro más que feliz para Santino y su dueña

La historia comenzó hace un mes cuando una familia de Tandil publicó en las redes sociales el robo de su perro Santino, un Golden Retriever de 6 años. El can, por el cual su dueña había obrecido como recompensa su auto, fue hallado este martes sano y salvo.

“Valió la pena todo por vos, mi gordo bello, y por Tobías. Gracias al señor que me lo devolvió, lo encontró en la calle hace un rato. Lo retuvo en su casa y no quiso llamarme. Él se vino en moto, ¡¡¡con un pie quebrado!!! y me dijo que había encontrado a Santino. Si vieran la emoción de ese hombre, estaba feliz y convencido de que era Santino, de tal manera que me hizo temblar”, publicó Gladys Peralta, dueña del perro, en un posteo en Facebook en donde además compartió un video del emotivo reencuentro.

“Hoy se cumplen 2 meses que murió mi padre y 1 mes que faltaba Santino. No podía creerlo y salimos a buscarlo, y sí era Santino. Gracias a todos por buscar a Santino. Gracias y no se rindan nunca, luchen por lo que quieren. Yo puse a un país en busca de un perro, sí señores ‘un perro’ y lo encontramos”, completó la mujer en su mensaje.

Vale aclarar que el hombre que halló al animal no pidió nada como recompensa.

Fuente: Perfil.com