Una tarea a pulmón en favor de los perros callejeros

“Cansadas de golpear puertas sin obtener respuestas para realizar campañas masivas de esterilización, me contacto con Fundaco de Buenos Aires, que nos brindó un grupo de profesionales veterinarios que viajaron para llevar a cabo la campaña. Fueron 174 animales operados durante la primera campaña. Tres días intensos de trabajo cuando todos nos decían eso no iba a resultar que no iba a ir nadie. Las campañas siguieron durante dos años hasta que el Colegio de Veterinarios de Río Negro dijo basta. Se volvió a cero. No había castraciones y ningún veterinario de la zona quería colaborar con las campañas”, recordó Liliana.

“Fallece mi compañera y quedé completamente sola para manejar todo; pero no bajé los brazos. Moví cielo y tierra para comenzar con las campañas nuevamente. Me contacté con la veterinaria Mariana Bustos de APAN de Villa Regina que empezó a viajar para poder realizar dichas campañas. Actualmente operamos con Nicolás Pedranti, un médico veterinario de la zona y ya llevamos 318 animales esterilizados hasta este año”, cuenta la bioquímica.