Perros rescatados del maltrato son devueltos por la Justicia en Senillosa

Cinco perros (tres de raza caniche, uno de raza labrador y una de raza San Bernardo) vivían en el patio de una vivienda del barrio Costa Limay, en Senillosa. La vivienda no se encontraba habitada por sus dueños, quienes aparentemente habían dejado abandonados a los perros sin alimento ni agua.

Según señaló la depositaria, “me acerqué el lunes a Fiscalía para tratar de saber cuáles eran los fundamentos y por qué nunca supimos nada de lo que se estaba avanzando en el expediente y me respondieron que, al ser la depositaria, no tenía derecho a ser informada de nada y que el delito no era tan grave porque los perros aún estaban vivos”. Al mismo tiempo, señaló que la denunciante tampoco fue informada de ninguna audiencia o actuación.

El lunes en la noche, la dueña acompañada de su madre y la policía se acercaron a la vivienda en busca de la perra San Bernardo. Como indica nuevamente la depositaria, se acercaron en una motocicleta y la llevaron caminando a la par del vehículo, desde Plottier hasta Neuquén.

Inclusive también señaló que su hermana sufrió amenazas de la madre de la dueña de los perros y que había una denuncia hacia ella. Según su declaración “no solamente es grave que la policía permitiera que se lleven la perra de esa manera sino que además las condujeron hasta nuestra casa, exponiéndonos porque ahora saben dónde vivimos. Es una pena que, en vez de cuidar a los animales y a las personas que nos preocupamos y nos comprometimos para rescatarlos y protegerlos, la justicia termina amparando a los maltratadores”.