Una mascota es una seria responsabilidad

Muchas personas mueren de amor por los animales, pero no todos sienten el verdadero compromiso de cuidarlos. Es así que cuando la mascota crece y su dueño no lo encuentra tan “lindo”, la abandona a su suerte en la calle. Ante esta situación también debemos “hacernos cargo”, si no se es responsable, un acto de amor también es no tener mascotas.

Cuidar, proteger, brindarle amor y cumplir con todas las necesidades del animal requiere de un gran compromiso.

Cuando se decide integrar a la familia una mascota, debemos asumir la responsabilidad desde el momento que cruzó el portal del hogar. En muchas ocasiones se rescata un cachorro y se estima que es la solución, sin embargo va más allá de esa buena acción.

Básicamente para muchos es sólo un animal, sin embargo es un ser vivo y merece cuidados básicos como un lugar donde dormir, un patio cercado -si está afuera- donde no corra riesgo de escaparse, un resguardo donde protegerse del clima, además del alimento y el agua. En caso de que haya que tenerlo atado, que la cadena no sea corta, ni lastime su cuerpo.

Tampoco debemos descuidar su salud. Hay llevarlos periódicamente al veterinario para aplicarle sus vacunas y los antiparasitarios. Y no descuidar los paseos para que haga ejercicio.

De eso se trata la tenencia responsable, porque el animal también tiene sentimientos y esto está comprobado científicamente: la mascota tiene el comportamiento de un niño entre dos y tres años.

Y aunque existen normas municipales, aún falta seguir “educando” a la sociedad. Mucho se dice, se hace y se propone en cuanto a proteger a los animales, como poner límites a los dueños en cuanto a una tenencia responsable. Pero no sólo hay que aprender, sino además cumplir las reglas de convivencia social respetando el límite del otro.