Mirá el golazo de Pedro para Chelsea, candidato a ser el mejor del año

Chelsea de Inglaterra continúa con su preparación de cara a la temporada 2019/2020, donde jugará Champions y Premier League, además de las competencias locales.

Ayer derrotó 5 a 3 en un amistoso al RB Salzburg como visitante y Pedro marcó un golazo de taco. Fue el 3-1 a pase de Barkley. El español ensayó una pirueta con taco en el aire para superar al arquero. Ya se se candidatea a ser uno de los mejores goles del año.

OH MY GODDDDD PEDRO WHAT HAVE YOU DONE



Salzburg 1-4 Chelsea pic.twitter.com/uTdLXO1stE