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Moda y Belleza

Día de la Madre: 20 regalos para sorprenderla en su día

De perfumes a accesorios y favoritos de moda, una guía con opciones para encontrar ese detalle especial y celebrar su día con mucho estilo.

Redacción

Por Redacción

Día de la Madre.-

Día de la Madre.-

Encontrar el regalo ideal para el Día de la Madre puede ser una oportunidad para sorprender con detalles que acompañen su estilo y personalidad. Desde perfumes y accesorios hasta prendas y otros favoritos de moda, hay opciones para todos los gustos, con propuestas que combinan elegancia, tendencia y ese toque especial que convierte un regalo en algo único.

Cartera (ISADORA $38.000)
Fragancia Aura Alba (NATURA, $129.400)
Collar de cadena de eslabones, bañado en oro (PANDORA $643.300)
Gafas (B+D $149.000)
Gafas fabricadas a partir de recursos renovables como la celulosa vegetal (BONDING EYEWEAR $166.500)
Trench (PERRAMUS $290.000)
Sérum Antiarrugas (LA ROCHE- POSAY ($108.000)
Fragancia oriental gourmand. Aura es magnética (PAULA CAHEN D ANVERS $43.400)
Botas de lluvia altas Hunter (Se pueden conseguir en PERRAMUS $239.000)
Perfume (VALENTINO $439.000)
Camisa bordada (PORTSAID, $135.200)
Pantalón lino (PORTSAID, $183.200)
Cartera (JUANITA JO, $189.000)
Chaqueta de tweed (DESIDERATA, $248.000)
Jean (DESIDERATA, $198.000)
Vestido (KOSIUKO, $170.000)

Máscara facial sin cables de fototerapia diseñada para potenciar el cuidado de la piel que utiliza 240 luces LED (BOSS RECOVERY $694.000)

Botas (KOSIUKO, $490.000)
Slide Zero en cinco colores: blanco, negro, azul marino, verde y rojo (HAVAIANAS $45.999)
Un corazón lleno de sabores (RAPANUI, desde $24.000)




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Encontrar el regalo ideal para el Día de la Madre puede ser una oportunidad para sorprender con detalles que acompañen su estilo y personalidad. Desde perfumes y accesorios hasta prendas y otros favoritos de moda, hay opciones para todos los gustos, con propuestas que combinan elegancia, tendencia y ese toque especial que convierte un regalo en algo único.

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