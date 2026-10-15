Día de la Madre: 20 regalos para sorprenderla en su día

Encontrar el regalo ideal para el Día de la Madre puede ser una oportunidad para sorprender con detalles que acompañen su estilo y personalidad. Desde perfumes y accesorios hasta prendas y otros favoritos de moda, hay opciones para todos los gustos, con propuestas que combinan elegancia, tendencia y ese toque especial que convierte un regalo en algo único.

Cartera (ISADORA $38.000)

Fragancia Aura Alba (NATURA, $129.400)

Collar de cadena de eslabones, bañado en oro (PANDORA $643.300)

Gafas (B+D $149.000)

Gafas fabricadas a partir de recursos renovables como la celulosa vegetal (BONDING EYEWEAR $166.500)

Trench (PERRAMUS $290.000)

Sérum Antiarrugas (LA ROCHE- POSAY ($108.000)

Fragancia oriental gourmand. Aura es magnética (PAULA CAHEN D ANVERS $43.400)

Botas de lluvia altas Hunter (Se pueden conseguir en PERRAMUS $239.000)

Perfume (VALENTINO $439.000)

Camisa bordada (PORTSAID, $135.200)

Pantalón lino (PORTSAID, $183.200)

Cartera (JUANITA JO, $189.000)

Chaqueta de tweed (DESIDERATA, $248.000)

Jean (DESIDERATA, $198.000)

Vestido (KOSIUKO, $170.000)

Máscara facial sin cables de fototerapia diseñada para potenciar el cuidado de la piel que utiliza 240 luces LED (BOSS RECOVERY $694.000)

Botas (KOSIUKO, $490.000)

Slide Zero en cinco colores: blanco, negro, azul marino, verde y rojo (HAVAIANAS $45.999)

Un corazón lleno de sabores (RAPANUI, desde $24.000)





