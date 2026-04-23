Florencia Mancuso la mirada patagónica del makeup

En la inmensidad del sur, el viento no solo moldea el paisaje, sino también los hábitos. Para la maquilladora Florencia Mancuso, nacida y criada en Puerto Madryn, la belleza en estas latitudes tiene un código propio, dictado por el clima y una búsqueda de naturalidad que resiste cualquier moda pasajera.

“Acá en la Patagonia, lo que vi es que a la mujer no le falta nunca la máscara de pestañas. Podés andar a cara lavada, pero las pestañas son el producto estrella que define la mirada”, comentó.

De la alta costura al cine de terror

La historia de Mancuso es un viaje de ida y vuelta entre la sofisticación y lo extremo. A los 18 años dejó su ciudad para estudiar en la Universidad de Buenos Aires, pero pronto entendió que su lugar estaba en el maquillaje. Sus primeros pasos fueron junto a Mabby Autino, quien la llevó al mundo del Fashion Week, donde trabajó con diseñadores como Benito Fernández.

Sin embargo, su espíritu inquieto la llevó a otro universo: los efectos especiales (FX). Inspirada por clásicos como El Exorcista y la estética de Silent Hill, se formó en esta disciplina y trabajó en producciones independientes como Marcado y Serán Legión.

“El cine es fascinante pero agotador. Podés pasar 17 horas en un cementerio para lograr una herida perfecta”, explicó.

Tras esa etapa intensa, buscó estabilidad y regresó al maquillaje social, donde encontró su lugar como formadora en el grupo L’Oréal. En ese rol, combina su veta artística con la enseñanza y dicta masterclasses exclusivas, como la reciente organizada por Farmacias Global, con el respaldo de marcas como L’Oréal, Maybelline y Vogue.

Tendencias: del “Glass Skin” al “Clean Look”

Para Mancuso, la temporada está marcada por el “Glass Skin” o piel de cristal. Esta tendencia, nacida en Corea e impulsada por figuras como Pat McGrath, apunta a una piel con luminosidad extrema, casi de porcelana.

“Es una piel que se ve súper pulcra y transparente, apoyada en el uso de ácido hialurónico e iluminadores”, detalló.

Otra de las claves es el “Clean Look”, que en Argentina sigue firme pese al regreso del maquillaje cargado en otras partes del mundo.

“Es una piel luminosa pero natural, que responde al concepto de ‘menos es más’”, explicó.

En cuanto a color, el bordó se impone en los ojos, mientras que los labios apuestan por delineados marcados y mucho gloss, logrando volumen a través de texturas ligeras. Una tendencia que confirma que, incluso en un mundo de excesos, la belleza natural sigue marcando el camino.

El maquillaje como medio de expresión

Florencia Mancuso nació en 1995 y cumplió los 30 años a fines del año pasado.

“Para mí el maquillaje es un arte, es una forma de expresión 100%. El maquillaje, la ropa, el peinado siempre van a demostrar cómo estás, cómo te sentís”, enfatizó.

Al entrar en una nueva década, eso también trata de expresarlo a través de su maquillaje, aunque señaló que viene desde un poco antes.



“Previo a la pandemia me maquillaba muchísimo. Usaba los labios muy rojos o los labios azules. Me gustaba mucho el maquillaje cargado. Hoy en día, sobre todo después de la pandemia, hubo un giro muy fuerte. Empecé a bajar más el consumo del maquillaje y a usarlo más natural”, mencionó.

Este cambio que experimentó también se trasladó al autocuidado. “A esta edad soy mucho más consciente del cuidado de la piel. El colágeno empieza a bajar y entendés que el protector solar es innegociable los 365 días del año”, reflexionó.

Vivir en el sur exige una estrategia ante el clima seco. “La hidratación viene de adentro hacia afuera”, remarca. El agua y el ácido hialurónico son “aliados”. Además, recomienda la Vitamina C para combatir la opacidad del frío y el uso innegociable del protector solar, incluso en días nublados.

Para Florencia, el maquillaje hoy no es una máscara, sino un ritual de salud y expresión personal.

Florencia Mancuso dictó una exclusiva Masterclass de Maquillaje Social. El evento fue organizado por Farmacias Global y contó con el respaldo de marcas líderes como L’Oréal, Maybelline y Vogue.