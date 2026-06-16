La Selección sale a la cancha: una diseñadora patagónica apuesta por vestir el espíritu mundialista

Millones de argentinos vuelven a reunirse frente a una pantalla para alentar a la Selección en el Mundial 2026. Una diseñadora de la Patagonia decidió traducir esa pasión colectiva al lenguaje de la moda. La propuesta lleva la firma de Quiéreme Liebre, el proyecto creado por Ani Ríos Lumini, que presentó un rompeviento de edición limitada inspirado en el universo mundialista.

Modo Mundial: un rompeviento con reminiscencias de los 80 y 90 y las tres estrellas

El rompeviento está confeccionado en tela ciré y fue pensado como una prenda liviana y práctica para acompañar el día a día. Su silueta oversize y los recortes geométricos remiten a las clásicas camperas deportivas de los años 80 y 90, una referencia que hoy vuelve a ocupar un lugar central en las tendencias urbanas.

«Quiéreme Liebre – Industria Nacional», el mensaje que atraviesa una colección pensada para alentar dentro y fuera de la cancha. Foto gentileza.

La pieza incorpora una adaptación de «Delirio», una estampa creada por la marca meses atrás, donde ya aparecían las tres estrellas que remiten a los títulos mundiales obtenidos por Argentina. Para esta versión, la gráfica se resignificó y se integró a una propuesta atravesada por el clima de entusiasmo que dejó la consagración en Qatar.

Aunque los colores celeste y blanco, el sol de la bandera y las estrellas están presentes, la diseñadora buscó alejarse de las referencias más obvias. «Lo que más me interesaba era trabajar la idea de identidad. Durante el Mundial hay una revalorización muy fuerte de lo argentino y quise tomar eso como punto de partida», explica.

Inspirada en la emoción colectiva que genera la Scaloneta, la propuesta busca transformar la pasión futbolera en diseño. Foto gentileza.

El resultado es una prenda que dialoga con la estética mundialista sin perder el sello visual de la marca. La frase «Quiéreme Liebre – Industria Nacional» ocupa un lugar central en ese mensaje. «Un país es, por suerte, fútbol y Messi, pero también es su industria. Y en este momento me parece importante alentarla también», sostiene.

Como ocurre con todas las creaciones de la firma, la producción será limitada. Cada rompeviento presenta pequeñas diferencias en la disposición de la estampa, producto del corte de la tela, lo que convierte a cada ejemplar en una pieza única.

Cada prenda presenta variaciones en la estampa, convirtiendo a este rompeviento mundialista en una pieza única. Foto gentileza.

La idea surgió del fútbol pero también propone una reflexión sobre la actualidad de los emprendimientos y la industria nacional. «Me puse a pensar en qué momentos apoyamos más a nuestro país y se me vino el Mundial. Ese momento mágico en el que aparece una especie de unión y un apoyo enorme», cuenta.

A partir de esa idea nació una prenda que busca celebrar tanto a la Selección como a quienes producen en Argentina. «Elegir ropa hecha acá también es una forma de apoyar al país», resume.

Quiéreme Liebre: en Roca desde 2022

Quiéreme Liebre nació en 2022 como una propuesta de indumentaria con identidad propia, color y diseño. Ríos Lumini, licenciada en Comunicación Social y trabajadora de medios desde hace años, encontró en la moda una nueva forma de expresión. «Descubrí que diseñar ropa también era una manera de comunicar», recuerda.

Con una estética urbana y nostálgica, el rompeviento homenajea a la Selección sin renunciar a la identidad de la marca. Foto gentileza.

Hoy, mientras la pelota vuelve a rodar para la Selección, su apuesta es que esa emoción colectiva también pueda transformarse en una forma de vestir. Una prenda para alentar, sí, pero también para celebrar la creatividad y la producción local.