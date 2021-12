Montero: “La incorrección política de las nuevas derechas es atractiva para los jóvenes”

La construcción de sentido mediante la comunicación y el discurso, es una parte esencial de cualquier gestión de gobierno, y a la vez revela el rumbo que la política decide imprimirle al rumbo económico, productivo y social. Acerca de ello dialogó con PULSO al socióloga Ana Soledad Montero, durante su paso por la Maratón ComPol realizada en la ciudad de Cipolletti.

PREGUNTA: ¿Carece el gobierno de un discurso que le sea propio?

RESPUESTA: La verdad es que el albertismo es un germen de algo que todavía está por nacer. No existe algo así como un discurso albertista. Existen además muchas oscilaciones. El Presidente al asumir se autodefinió como un peronista pragmático, liberal y renovador. Se sabe que personalmente él se inscribe en esa corriente desde los años ‘80, que además en una época fue radical, que evoca permanentemente a Raúl Alfonsín. Sucede que al encontrarse con la oposición interna de Cristina, Alberto acude al peronismo tradicional. No porque comparta las banderas históricas, sino porque encuentra en el peronismo tradicional aliados territoriales que también son simbólicos. Tener a Manzur dentro del gobierno, no implica solo el contacto con las provincias, sino una señal de robustez, volumen político, capacidad de negociar, y un mensaje a Cristina, que ahora tiene el Senado “diezmado”.

P: ¿Hay un giro desde lo ideológico en el discurso del gobierno?

R: Se ha hablado mucho de la “derechización” del gobierno. El ingreso de Manzur y su postura frente a las cuestiones de género, tiene mucho que ver con eso. El proceso de negociación con el FMI y la posibilidad latente de iniciar un ajuste, también va en ese sentido. El interrogante es qué otra alternativa tendría el gobierno como alternativa a ese camino. En este sentido, pese a la resistencia que generó en un sector de la coalición de gobierno la incorporación de Manzur, su llegada al gobierno habla de una mirada ecléctica. La posibilidad de que convivan en un mismo espacio Manzur con Gómez Alcorta. Es una riqueza que siempre ostentó el peronismo, el incluir bajo el mismo paraguas miradas tan disímiles. Es saludable que la discusión acerca de qué hacer con el FMI suceda al interior del oficialismo.

P: ¿El Presidente se siente incómodo con la postura del kirchnerismo duro respecto al FMI?

R: Alberto Fernández nunca suscribió la retórica setentista de “la lucha contra el capital”. Más bien es ochentista. Creo que se siente muy incómodo. No obstante insiste con Guzmán. Y la figura de Guzmán es simbólica. Elegir a Guzmán y no a cualquiera de los economistas alineados al discurso kirchnerista, es elegir un camino. Tal vez el camino de la negociación, del acuerdo.

P: ¿Existe también una derechización al extremo dentro de la oposición?

R: El discurso político en general se está derechizando. La aparición misma de un personaje como Javier Milei, corre el arco de por sí. Comienzan a decirse y a escucharse cosas que en otro momento no hubiésemos imaginado. Y más tarde toda la oposición y también el gobierno, se termina expresando como respuesta a eso. Más allá de que en esta elección se trate de candidatos circunscriptos a la ciudad o la provincia de Buenos Aires, lo cierto es que instalan agenda y ponen en tela de juicio temas que ya parecían saldados como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo o los derechos de las mujeres. Definitivamente dentro de Juntos por el Cambio esa es una disputa que está muy a carne viva, con un sector que se reconoce como muy de derecha y no tiene problemas por ejemplo en plantear teorías punitivas o hablar de mano dura, y una derecha moderada representada en la figura de Horacio Rodriguez Larreta.

P: ¿Hay una inserción muy fuerte de esa derecha extrema en los más chicos?

R: Es un tema muy interesante que merece ser analizado como fenómeno. Definitivamente algo de la incorrección política de las nuevas derechas es lo que atrae a los más jóvenes. Lo plantea Pablo Stefanoni en su libro donde se pregunta si “la rebeldía se volvió de derecha”. El hecho de la que la derecha tenga ese desparpajo y la capacidad de decir y contestar, siendo rebelde a lo que supuestamente es políticamente correcto, que ellos ubican en la figura del progresismo, es algo que atrae a la juventud, que no tiene nortes identitarios, con una pandemia en el medio, sin sociabilidad, sin la posibilidad de ir a la escuela y el predominio de las redes, donde las derechas tienen una fuerte llegada.

P: ¿El progresismo se ha instalado como el nuevo statu quo y le cedió a la derecha ese lugar?

R: Es un muy bueno punto. Y a la vez el progresismo tiene sus propios problemas. Hay una cosa de imponerse, de creerse con superioridad moral, muy de bajar línea, de dar lecciones acerca de lo políticamente correcto. Todo eso quizá significa no escuchar o no incluir completamente a otras identidades. Ese tipo de cosas contiene un carácter que puede catalogarse como excluyente, y que termina generando permeabilidad a los discursos extremos.

PERFIL

Ana Soledad Montero es Doctora en Filosofía y Letras y licenciada en Sociología (UBA).

Especialista en análisis del discurso político, estudia las formas discursivas de la memoria, de los liderazgos políticos y de las disputas hegemónicas por el sentido.

Es Investigadora Adjunta del CONICET y docente de la UNSAM. Autora del libro “¡Y al final un día volvimos! Los usos de la memoria en el discurso kirchnerista” y numerosos artículos en revistas académicas del país y del extranjero.