Mood Live, un nueva gran espacio en el centro neuquino

Nuevos y potentes latidos insuflarán más vida al centro neuquino. Es que en el corazón de la ciudad, en Ministro González 40, abrirá Mood Live, un multiespacio único en la Patagonia que apunta a triplicar en un año la oferta de shows y eventos en la región una vez superada la pandemia. La inauguración será el 20 de mayo.





Este emprendimiento se erige en lo que fueron años atrás las salas de Cine Quimey, remodeladas casi por completo durante un año y medio bajo un concepto muy innovador. En su frente habrá un bar/ restó de 250 metros cuadrados que atiende desde primera hora de la mañana con cafetería y brunch hasta la medianoche. Luego, hacia la parte trasera, totalmente independiente, hay una sala sumamente versátil de 1000 metros cuadrados para eventos y contenido de entretenimiento que puede albergar múltiples formatos. Tiene capacidad para 1000 personas, y un sector vip para 100 más. Acá también funcionará una mega barra, que fue pensada, diseñada y dirigida por la bartender Mona Gallosi.

El estilo de su arquitectura e interiorismo es industrial y sofisticado al mismo tiempo. “Mood Live es un espacio único que cuenta con todo lo necesario para realizar cualquier tipo de evento o formato. Desde los principales eventos corporativos hasta los espectáculos más importantes de la actualidad pueden concretarse en una sala con todas las comodidades y un montaje técnico de excelencia. Aquí, en un mismo día pueden convivir muchos formatos de eventos distintos, obviamente en un marco de pandemia ya superado”, afirma su mentor, el neuquino Diego De Iraola (41).

De Iraola es empresario, promotor de espectáculos y CEO de Five Pro Events, una productora de entretenimiento en vivo con más de 12 años de experiencia en la industria. Five Pro Events se radicó en 2010 en Buenos Aires y se afianzó hasta transformarse en un referente de la industria a nivel nacional e internacional. Entre algunos contenidos, festivales y shows, ha producido los tres últimos tours de Cirque Du Soleil (los shows de Kooza, Amaluna y Ovo) tanto en Argentina como en Latinoamérica. Entre los shows musicales han pasado por sus oficinas las bandas Aerosmith y New Order o artistas como Ricardo Arjona, Joaquín Sabina y Paulo Londra, entre otros.

“El hecho de ser neuquino me trajo nuevamente a la región hace poco más de dos años junto a mi familia y si bien la industria hoy está totalmente paralizada por la pandemia, soplan vientos que muestran una vuelta muy de a poco para la actividad. El año pasado la compañía decidió mantener su estructura en Buenos Aires y sus negocios pero focalizar las inversiones en esta región. En lo personal, tanto yo como mi hermano Cristian (que dirige una parte de la empresa) creemos que Neuquén y el Alto Valle tienen un gran potencial para el desarrollo de contenidos de entretenimiento a mayor escala y de eso se trata este nuevo desarrollo y concepto”, agrega.



Con algunos renders se puede observar cómo quedará el proyecto final, que inaugurará el próximo 20 de mayo en Neuquén.



La esencia de Mood Live es la versatilidad sostenida por una oferta de contenidos y eventos ilimitados. “La marca y el concepto se basa en la experiencia y en la forma de vivir momentos de manera única apelando a potenciar nuestras emociones en un lugar ideal para ello”, entusiasma Diego al tiempo que asegura que “asimismo apuntamos a tener la mejor gastronomía y coctelería de autor”.

¿Cómo nació la idea de montar este espacio en Neuquén? “Todo se basó principalmente en la necesidad que detectamos como productores al llegar a producir un show o evento corporativo a un sitio determinado y encontrar muchas limitantes a la hora de poder ofrecer un servicio distinto. ¡Ojo, que esto también nos pasa en ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile, Montevideo! No hay sitios de eventos pensados para ofrecer valor agregado; los que hay no están preparados para ofrecer experiencias de alto nivel en Argentina al usuario o experiencias 360 grados. Por ejemplo que nuestros padres puedan disfrutar comiendo en un sector vip muy cómodos y viendo el mismo show de rock que elige su hijo pero con sus amigos saltando y haciendo pogo a dos metros del escenario. Esto para nosotros es una experiencia con un valor de percepción muy alto para el cliente”, comenta el empresario regional.

De Marchi & Salcedo fue el estudio de arquitectos e interioristas encargados de diseñar el multiespacio; Luis Vega y su constructora en la coordinación del día a día fue clave; la productora y la agencia de publicidad de De Iraola fue la encargada del desarrollo de la marca y el concepto; su hermano Cristian se enfocó aún más en el aspecto técnico; Pablo es el chef en la planificación y Mona Gallosi, responsable en todo el aspecto del diseño de las barras, la capacitación, los detalles de la cristalería y uniformes.

Queda claro que una obra de esta envergadura implicó el trabajo, el conocimiento y el compromiso de decenas más de trabajadores, especialistas y profesionales.



Algunos detalles del proyecto



El estudio De Marchi & Salcedo fue el elegido por Horacio De Iraola para concretar Mood. El proyecto se divide en tres espacios diferenciados. El restó-bar ubicado en el hall de ingreso que funciona como antesala; un espacio vip ubicado en la planta alta que al balconear permite tener una vista total sobre el escenario y, por último, el salón de eventos.

La estética elegida es industrial; por ello todas las intervenciones estructurales se decidieron dejar a la vista para reforzar este concepto.



La obra está cada vez más avanzada, y ya restan apenas unos días para finalizar.



En las paredes medianeras se decidió retirar los revoques y buscar los ladrillos existentes y ponerlos en valor al dejarlos a la vista; en el mismo sentido se decidió el tratamiento de los pisos que se trabajaron con hormigón pulido.

Acústicamente el edificio este tratado como una caja dentro de otra, dado que todos los cerramientos tanto verticales como horizontales están independizados del exterior por membranas acústicas.

Para la fachada del local se decidió preservar la esencia del diseño original adaptando las aberturas al uso actual y cambiando los tonos de los colores originales. Es así que se diseñó una marquesina de aspecto industrial en perfilería pesada doble U que refuerza el carácter de edificio de espectáculos y generando un espacio de transición que “se apropia” de la vereda.





Tecnológicamente el edificio cuenta con equipos de última generación que permitirán una gran calidad de sonido e imagen ante y durante los espectáculos que se realicen. De hecho, la sala fue insonorizada y acustizada para brindar el mejor confort acústico.