Acá está, esta es... la canción oficial del Mundial de Rusia 2018

El Mundial todavía no empezó, y ya escuchamos al menos diez versiones distintas de la música que nos va a acompañar durante la competencia futbolística que empieza el jueves. Sin embargo, y ahora sí, la canción oficial de Rusia 2018 es la de Nicky Jam junto a Will Smith (sí, Will Smith) y Era Istrefi.

Con un estilo reggae y mucho colorido, el video que musicalizará el torneo internacional repasa imágenes de los últimos mundiales, que tuvieron a Argentina, Brasil y Alemania como protagonistas, y las muchas banderitas de los países que participan.

Además se puede ver a Ronaldinho tirando algunos pasos junto a los protagonistas, y mucho baile con pelotas en las calles. Eso sí, la advertencia es que si no sos profesional no los intentes en tu casa.

No te lo contamos más y lo dejamos para que lo escuches. ¿Qué te parece?