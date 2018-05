Acuña no estuvo en el primer equipo que paró Sampaoli

Con los 23 jugadores disponibles para trabajar, Jorge Sampaoli realizó ayer la primer práctica de fútbol informal. Puso once, pero es evidente que habrá algunos cambios con vistas a las pruebas frente a Haití e Israel. Al mismo tiempo, es aventurado arriesgar lo que sucederá contra Islandia en el debut de Rusia 2018. Si bien Marcos Acuña no formó parte de ese once, en este contexto, todo puede pasar. En cuanto a las certezas, el DT no dio pistas de quien será el arquero, ya que los ejercicios se realizaron solo con jugadores de campo. Cristian Ansaldi, Nicolás Otamendi, Federico Fazio y Nicolás Tagliafico integraron la línea de fondo. Javier Mascherano compartió el centro del campo con Lucas Biglia, cuya disponibilidad normal también es noticia. Manuel Lanzini por derecha y Ángel Di María por izquierda, fueron los laderos de Lionel Messi en la zona de creación. Arriba, Gonzalo Higuaín ocupó el lugar del centroatacante. Las aristas son variadas ya que, por ejemplo, Gabriel Mercado entrenó con normalidad. No integró el mencionado equipo, pero si lo hizo en otros trabajos con pelota. Se paró como central y también como lateral derecho. En condiciones normales, el ex Estudiantes y River, jugará en el puesto en el que Ansaldi se desempeñó ayer. Además, Sergio Agüero peleará palmo a palmo con el Pipa para ser el 9. El Kun se lesionó en el tramo final de su temporada con Manchester City y Sampaoli lo tiene muy en cuenta por su compatibilidad con Messi. Mientras tanto, el Huevo espera por su lugar. Las chances existen, porque el entrenador está lejos de tener un equipo de memoria y cada vez que tuvo su oportunidad, Acuña la aprovechó. La fragilidad física de Di María en momentos límites también le puede abrir una puerta. Todo es prematuro, pero el zapalino tiene un potencial que ya demostró con la celeste y blanca.

Números

del día

4-2-3-1

el primer sistema que utilizó Sampaoli en la práctica de ayer y asoma como el preferido del entrenador.

Se dieron a conocer los dorsales que utilizará cada jugador argentino en el Mundial. Acuña tendrá la 8 en la espalda y la 1 de Romero quedó para Nahuel Guzmán.

‘‘Puede ser socio de Messi en el Mundial’’

En Zapala le tienen fe. ‘‘Lo del Huevo no me sorprende, ya de chiquito tenía unas condiciones bárbaras y con el tiempo le fue agregando sacrificio y recorrido. Tiene todo para ser el socio de Messi en el Mundial”. La definición de Néstor Castro, actual entrenador de Don Bosco, tiene un valor agregado. No solo fue el DT que hizo debutar en primera a Acuña con 17 años, sino que lo conoce de toda la vida: eran vecinos en las 70 viviendas. “Lo vi crecer, era un pibe que se levantaba con la pelota debajo del brazo y se iba a dormir tarde. Todo el día jugando al fútbol”, contó.

“Si Sampaoli lo utiliza más adelante, cerca de Messi, vamos a ver la mejor versión del Huevo. Tiene capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y puede asociarse para llegar tocando. Igual, si lo ponen de lateral va dejar la vida y es una garantía porque tiene personalidad”, explicó el DT.

Castro hizo debutar al Huevo en primera en el cierre de un torneo de Lifune y nunca olvida aquel momento. “Le toco jugar contra Petrolero y la rompió, a nosotros que lo veníamos trabajando desde chico no nos llamó la atención porque sabíamos de sus condiciones”, agregó.

El destino muchas veces se escribe por pequeñas decisiones que después terminan cambiando el rumbo de la historia. “El Huevo tenía que venir con nosotros a Chile para jugar unos amistosos, pero no viajó porque le salió una prueba en Buenos Aires. Cuando volvimos nos enteramos que había quedado en Ferro. Estaba escrito que era su momento”, recordó.

redacción central