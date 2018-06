Argentina resucitó al tercer día y clasificó a octavos de final

Cuando el fútbol sacude las entrañas, cuando un gol como el de Marcos Rojo recorre el cuerpo con nervio eléctrico de la cabeza a los pies, eso es un Mundial. No era para menos, Argentina caminó por la cuerda del equilibrista y lo hizo sin red. No había margen de error, fallar no estaba dentro de las posibilidades. O sí.

Equivocarse significaba volver a casa antes de que el camino a la Copa del Mundo llegara a la mitad de su recorrido, apresurar el necesario descarne del golpeado fútbol nuestro y asimilar además, el profundo pesar de un pueblo futbolero que aflora pura argentinidad sólo cuando rueda la pelota cada cuatro años.

Cuando ya era un hecho la victoria 2-1 de la selección sobre Nigeria, la resurrección tomó cuerpo en un grupo que quiere y necesita saldar cuentas pendientes. Argentina demostró que está viva y se sabe, en los mano a mano comienza otra Copa del Mundo.

Los últimos dos días antes del decisivo choque de ayer en San Petersburgo, Bronnitsy fue una gran sala de terapia. Mucho se habló de lo que sucedió en la concentración argentina. Hubo falsedades pero también certezas: el grupo se miró a los ojos, habló y se juramentó salir del pantano.

Lo que se vio de Argentina en el primer tiempo ante los africanos, fue de lo mejor de la Copa. Concentrados, atentos, comprometidos, pacientes, y con la lucidez necesaria como para que Éver Banega asistiera con un disparo teledirigido a Lionel Messi, que demostró en tres segundos por qué es un distinto.

Dominio total con la pierna izquierda y de derecha, el crack la cruzó al segundo palo para la primera alegría argentina. Messi emulaba así su primer gol en un Mundial con la camiseta nacional, cuando le marcó a Serbia en Alemania 2006, también con su pierna (supuestamente) menos hábil.

Argentina certificaba en el marcador su mejor actuación parcial en Rusia. Al llegar a la primera mitad, estaba en octavos de final ya que a más de 800 kilómetros de allí, en Rostov, llegaban buenas noticias del otro duelo por el Grupo D entre Croacia e Islandia.

El turco Cakit, dicen de él que es el mejor árbitro del mundo, vio un penal de los muchos que hay en un córner. No hubo salvación VAR y Argentina pasó a penar el partido. La angustia crecía a medida que se extinguía el tiempo, Pipita Higuaín erraba uno de esos goles que se hacen meme y Armani le ponía pecho a un disparo de Musa y hacía la de Dios para seguir con vida.

Lo del arquero fue como un mensaje divino. A falta de sólo cuatro minutos para el final, Gabriel Mercado trepó por la derecha y el centro al corazón del área le quedó a Rojo, el elegido para consumar el milagro.

“Dios está con nosotros”, diría Messi poco después en conferencia de prensa. Fue un triunfo providencial que sirvió para enterrar la angustia. Ahora le toca al fútbol sustentar el hecho salvador. Argentina ofreció por fin su corazón y por eso sigue en el Mundial.