La opinión zonal

Lo de Argentina en Rusia fue un reflejo de su realidad

Mauro Laspada

Entrenador de Deportivo Roca

Argentina creo que llevó a Rusia más ilusiones generadas por la gente que realidad futbolística. Nunca supo qué hacer dentro de una cancha y jamás encontró un concepto de equipo. Se esperaba que con individualidades podíamos hacer algo interesante, pero no rindieron de la manera esperada.

Es por eso que quedar eliminados en octavos de final es lógico. No había para más. El resultado contra Francia es mentiroso, porque ellos fueron muy superiores. A nivel táctico y también en el plano individual. Tienen jugadores de una gran jerarquía de mitad para adelante, y nosotros atrás teníamos lo más flojo del equipo. La última línea dio muchas facilidades y nunca se paró como para detener a un velocista con Mbappé. Nunca estuvo ordenado y lució abierto a cada ataque rival. Está claro que no hubo trabajo de videos en la previa, porque la verdad que no se explica un planteo tan malo. Lejos de ser una desilusión, vimos una realidad.