¿Cómo le fue a Argentina en los octavos de final del Mundial?

México 1986 | Argentina 1 - 0 Uruguay

No sobró demasiado, pero formó parte de un crecimiento Albiceleste, cuya selección fue de menor a mayor hasta consagrarse por segunda vez en su historia.

Italia 1990 | Argentina 1 - 0 Brasil

Estados Unidos 1994 | Argentina 2 - 3 Rumania

La ausencia del 10 por doping positivo es la nota de 1994. Rumania ganó 3-2 con George Hagi como destacado ante un rival que sintió el impacto anímico y futbolístico de perder a su gran figura.

No son pocos los que, aún hoy, dicen que ese equipo estaba destinado a ser campeón, de no ser porque a Diego ‘‘le cortaron las piernas’’. Batistuta puso el 1-1 y Balbo el 2-3, que no alcanzó.