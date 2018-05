Después de la caricatura, ¿qué dijo el padre de Guzmán?

El arquero Nahuel Guzmán será el reemplazante del lesionado Sergio Romero en la Copa del Mundo porque a “Chiquito” le recrudeció una lesión articular en la rodilla derecha que lo había dejado afuera del amistoso con España al cabo del primer tiempo.

El “Patón” Guzmán, ex Newell’s Old Boys de Rosario, integrante de la mesa chica de los llamados “amigos de Lionel Messi” y parte del plantel desde la Copa América de Chile 2015 hasta la última gira del pasado marzo, no se lo imaginaba. Había quedado afuera de la lista de los 23 y de un día para otro estaba adentro de vuelta

Y mucho menos se lo debe haber imaginado su padre, Jorge, que cuando vio que su hijo quedaba afuera posteó en el Facebook un duro mensaje para el seleccionador, Jorge Sampaoli, al que dibujó con una careta y tatuajes en alusión a las señales televisivas TyC Sports, Fox Sports y TNT Sports, culpándolos por la presión mediática sobre la llegada del arquero de River Plate Franco Armani al representativo nacional.

Ayer, intentó dar algunos pasos atrás: “No se me cruzó por la cabeza que perjudicaba a mi hijo por la caricatura de Sampaoli. La imagen que realicé no tuvo resentimiento. Lean lo que escribí, habla de un sueño”.

El padre del Patón explicó que el trabajo forma parte de un taller literario y que “una caricatura es una exageración de un rasgo”. Además, planteó que es un “gesto artístico, no una careta”, y agregó: “Me gusta jugar con la subjetividad de la gente, que den la lectura que se le canta”.​

“Más de uno quisiera tener la relación que yo tengo con mi hijo. A Sampaoli no lo conozco. Sí, a gente de su entorno”, dijo Guzmán, ylamentó la lesión de Chiquito: “Es una cagada”.

Juntoa la caricatura, Jorge Guzmán había escritoel día anterior : “Es muy natural en un sueño ver gente de espaldas al sueño. Al principio creí que era gente despierta o gente que no quería estar allí, pero entendí que sólo se trataba de gente buscando erróneamente una forma de entrar a ese mundo extraño y cierto. El primer error de esta gente era entrar disfrazados”.

“El requisito para habitar en ese mundo extraño y cierto de los sueños es estar convencido de que la vigilia es una cárcel, la peor que se pueda imaginar y entonces hay que elegir y elegir es el precio”, continuó el posteo en Facebook.

La lesión de último momento de Romero le reabrió las puertas a Guzmán, quien de manera indirecta había puesto el grito en el cielo después de su exclusión, que fue transitoria.

Los memes y cargadas contra el padre de Guzmán no se hicieron esperar en las redes sociales...