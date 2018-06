El fan de Messi: “La vida le debe un Mundial a la Pulga”

Lío apareció cuando Argentina más lo necesitaba con su golazo frente a Nigeria y demostró que su magia sigue intacta. El 10 ayudó a la milagrosa clasificación para octavos de final. No hace falta, pero lo ratifica partido a partido. Todavía estoy esperando que los anti digan algo de cómo paró la pelota en el primer gol.

Después fue más de lo mismo. Messi marca la diferencia y cuando el resto tiene que hacer lo suyo les cuesta horrores. La imagen de Rojo festejando con Lionel en el 2-1 es el reflejo de lo que tiene que pasar y no al revés. Que sean los compañeros quienes lo sostengan. Siempre tiene que tirar del carro solo. Si lo ayudan un poquito, Argentina es candidato. La tapada de Armani, la entrada de Pavón y los pases de Banega son ejemplo de eso.

Pedir juego en equipo, solidez y calidad a esta altura es ilusorio. Pero por lo menos que le den una mano. Que no tenga que venir a agarrar la pelota al lado de Masche.

Tienen que jugar Pavón a la izquierda y Di María cerca de Lio, es el que mejor lo entiende, siempre fue así. Y el pibito de Boca saca ventaja cuando lo dejan mano a mano. Este partido es ideal para que el capitán encare, junte defensores y tenga con quien descargar en el lado opuesto.

Con Banega alcanza para hacerle llegar la pelota más o menos limpia. Sacar a Higuaín, por más que el Pipa no meta una, es muy arriesgado porque otra vez Messi va a tener que hacer todo solo. De última que lo ponga al Kun, que se conocen más. Ya sabemos que Mercado no es Dani Alves, entonces que los del medio y arriba estén en condiciones de atacar, porque si no el equipo no genera peligro.

Igual eso es sobre el juego, a mi lo que más me gustó fue verlo feliz. El gesto de agradecimiento al cielo en el festejo de su gol, el grito del 2 a 1 y el alivio cuando terminó el partido. Verlo bien me da satisfacción. Porque no es Messi el que le debe un Mundial a Argentina o al fútbol. Es la vida, la que le debe un Mundial a Messi. Encima hoy juega Cristiano. Qué lindo sería pasar y jugar con Uruguay en cuartos, como corresponde.