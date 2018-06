El Optimista: “Argentina es grande y tiene al mejor del mundo”

Los quiero ver cuando ganemos mañana. ¿Dónde se van a meter la sarta de giladas que dijeron todos estos días? Que Messi se peleó con Antonella, que Sampaoli no sabe nada, que Caballero es malo, y no sé cuántas cosas más.

Se empató un partido. Argentina no perdió con Islandia. Es fútbol y puede pasar. Los mismos que subestiman rivales son los que ahora piden la cabeza de los jugadores y el cuerpo técnico. Ellos más que nadie quieren que las cosas salgan bien. Y van a salir bien, se los aseguro. El arranque de un Mundial no es para cualquiera, más si el equipo está en formación.

¿Cómo no ilusionarse con los cracks que tenemos? ¿Por qué no pensar en positivo? Croacia va a salir un poco más y eso nos va a dejar espacios atrás. Incluso sin ser un partido ideal, erraste un penal y no te cobraron otros dos. Si Lio convertía la historia era distinta. Las falta de respeto a Biglia, Rojo y Di María no hubiesen existido. Los resultadistas son así. Porque cuando mañana metamos el primero y juguemos con la desesperación de ellos de repente vamos a pasar a ser candidatos.

Yo se los aviso desde ahora: Argentina es grande y tiene al mejor del mundo. En el 86 llegamos parecido, y ya saben como terminó la cosa en México de la mano del 10. Hoy tenemos a otro 10 que es el mejor de su época y jugadores de primer nivel.

Además la lista tiene variantes, el técnico no es tonto. Si mete cambios, porque mete cambios. Si no los hace, porque no los hace. No hay nada que les venga bien...