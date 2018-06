El optimista del gol: Hay lugar para todos en el tren que banca a la selección

Pasaron las horas y quedó demostrado que mucho de lo que se dijo no era cierto.

Mataron a los jugadores, al cuerpo técnico, dijeron que estaban todos peleados y crearon un clima de mierda. Algunos por ignorancia y otros por voluntad y algún billete. Le hicieron mucho daño a la selección en un momento delicado. Los que siempre confiamos, incluso en la mala, no somos como ustedes. Por eso, cuando la pelota empiece a rodar en San Petersburgo, los vamos a dejar subir al tren.

Ese tren que se alimenta con la pasión y el amor de la gente, del hincha. Ese que la pasa mal, que la pelea todos los días. Algunos pudieron ir a Rusia y se endeudaron hasta la médula. Otros estamos acá, haciendo fuerza para que todo salga bien y de una vez por todas nos saquemos la mufa.

Se lo merece Lionel y este grupo de jugadores. Está claro que guita es lo que les sobra y si se ponen esta camiseta es porque quieren la gloria. Esa que nos esquiva y que queremos alcanzar.

Me gusta el equipo, este es un momento para los hombres, no para quemar a los pibes. Es cierto que quizás los nigerianos tengan más resto físico, pero la personalidad de estos muchachos tiene que aparecer hoy. Es el momento. Es ahora o nunca. No nos queda otra que creer y rezar.

Porque tampoco es que no pateamos al arco. Erramos un penal y un gol imposible de fallar, sino la situación sería otra. Para eso hay que cambiar la energía, y por eso tenemos que alentar. Porque no somos igual que el resto, porque la pasión es lo que nos diferencia de otros países donde el fútbol también es importante.

Pero a nosotros nos marca los latidos. Nos cambia el humor. La selección es lo máximo, porque es de todos, incluso de los que no la quieren.

No me entra en la cabeza que alguien quiera perder hoy. Si alentamos todos, no vamos a quedar afuera.