El peso de los históricos

En Zapala todos critican la salida del Huevo

El equipo para jugar contra Nigeria aún no está confirmado. Pero la posibilidad de que el Huevo Acuña pierda el puesto ya encendió todas las alarmas en esta ciudad. Diferentes voces analizaron el panorama y cuestionaron al DT.

“Creo que van a jugar los históricos y no los necesarios. El Huevo fue el mejor contra Croacia pero queda relegado por una decisión que excede al técnico. Siento que a Sampaoli le perdieron el respeto por sus constantes cambios y errores en la planificación de los partidos”.

Daniel Ramírez es, además de un gran técnico que en Zapala se dio el gusto de dirigir a Unión y Don Bosco, un tremendo formador de talentos. Con su mirada crítica trazó un panorama oscuro de cara al choque con Nigeria del martes.

“A Mascherano lo quiero mucho pero este ya no es su momento. Necesitamos más velocidad y entrega. Justamente lo que nos daba el Huevo sobre el sector izquierdo. No se puede aceptar la decisión del entrenador de reemplazarlo cuando todos sabemos que con su voluntad era una pieza clave para enfrentar a los africanos”, remarcó.

“Si ves a Nigeria te das cuenta que juegan tranquilos, sin presiones y con mucha felicidad. En cambio los nuestros están apurados por irse a sus casas”, concluyó.

Otro gran entrenador zapalino que dio su punto de vista fue Rafael Sánchez Laudari. “Creo que no es partido para los chicos, tiene que jugar la gente de experiencia, los grandes tienen que salir y dar la cara. No podemos pedirle a pibes como el Huevo, Meza o Pavón que nos salven de años de desaciertos dirigenciales. Pasó mucho tiempo y se perdieron los valores que había en inferiores, hoy veo que no hay respeto y que el fútbol argentino vive una crisis de la cual será muy difícil salir”, expresó el actual DT de Unión y ex marcador central de la selección juvenil.

“Más allá del partido con Nigeria veo que estamos haciendo todo mal. No hay proyecto ni buscadores de talentos como tenía Carlos Bilardo”, advirtió quien fuera capitán del Sub 17 argentino que se clasificó al mundial de Italia en 1991. “Antes existía un respecto que hoy se perdió por completo”, cerró.

Otro técnico que se mostró contrariado con la posible salida de Acuña fue Sebastián “Chan” Jara, ex jugador y actual DT de la 10º de Don Bosco. “El Huevo tiene la misma velocidad que Di María pero te puede hacer toda la banda, tiene marca y actitud que es lo que se necesita para jugar este tipo de partidos”, explicó.

“Todos coincidimos en que el Huevo fue el más destacado contra Croacia, si lo saca se equivoca y ese error puede costar la clasificación. Los históricos tienen que apoyar y no condicionar al técnico. Ojalá que Sampaoli se de cuenta que Acuña tiene que estar desde el arranque”, cerró.