El recorrido de Mascherano en la selección

Javier Mascherano tiene la particularidad de haber debutado como jugador primero en la selección mayor y luego en su club. Es más de Argentina que de cualquier equipo, en términos de permanencia. En 2003, Marcelo Bielsa lo citó y lo puso como titular. Desde allí, el volante central no se perdió ningún torneo importante con la celeste y blanca. Si bien estuvo ausente en convocatorias aisladas, cada vez que las papas quemaron su nombre se hizo presente.

Los nueve técnicos que dirigieron la selección lo consideraron fundamental en el andamiaje del equipo por presencia y personalidad. José Pekerman lo afirmó en la columna vertebral de Alemania 2006. Lo mismo ocurrió con Basile en la Copa América 2007. Para Maradona no hubo discusión en 2010 y Checho Batista lo rodeó con otros dos mediocampistas centrales en 2011.

Con un equipo que atacaba siempre con mucha gente, su función de volante de corte y primer pase fue fundamental. Cuando no estuvo, el vacío se notó.

De la mano de Alejandro Sabella, Mascherano dio el salto en cuanto a liderazgo. Tras un recambio fuerte de generaciones, el futbolista que pasó por Barcelona se consolidó como referente.

Con tantos años en el equipo se fue ganando un lugar fijo. Brasil 2014 lo expuso al frente de un plantel donde escaseaban líderes. Masche se hizo jefe más por decantación que por decisión.

Con el paso de los años, no tuvo el despliegue que siempre lo caracterizó. Pero, más allá de suspicacias en relación a los vínculos con los entrenadores, la entrega de Javier es innegable. Dejó todo y un poco más cada vez que se puso la casaca de su país. Alguna vez dijo ‘’estoy cansado de comer mierda’’ en cuanto a no poder ser campeón con la selección. La espina le quedó, pero no por ello Mascherano sale del grupo de jugadores más importantes de la historia de fútbol argentino. El 3-4 ante Francia fue su último partido.