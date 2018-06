El Renegado: “Espero que no hagamos papelones contra Francia”

¿Miren quien volvió? Si, yo. La voz de la razón en esta montaña rusa de emociones. Volví para refrescarles que todavía no ganamos nada. Ni le ganamos a nadie tampoco.

¿Pensaron que me estaba escondiendo? Claro que no. Solamente dejé que se les pase la euforia por la clasificación, de pura suerte, a octavos de final. Acá estoy otra vez para pedir un poco de calma y que juntos analicemos las cosas en frío. Pasamos porque a veces el fútbol tiene estas cosas.

¿Qué hacía Marcos Rojo ahí en ese momento? Sin dudas que la suerte le guiñó un ojo a Argentina contra Nigeria. El árbitro también nos ayudó un poquito al no cobrar el penal del mismo Rojo, que tocó la pelota con la mano. Pero bueno, ya pasó. Argentina pasó y ahora se viene Francia. Acá te quiero ver. Por primera vez en el torneo vamos a jugar contra una selección seria, que tiene muchos jugadores buenos y que lo hacen bien. Me intriga saber que equipo va a poner Mascherano (ups! Me traicionó el inconsciente), mejor dicho, Sampaoli.

Se que a mucho no les caigo bien, pero eso es porque no quieren que les digan la verdad. Pasamos raspando y ahora nos toca un candidato a ganar el Mundial. Después de lo que vi en los primeros tres partidos las chances son pocas, seamos sinceros. Argentina es un barco a la deriva, que a mitad de camino sufrió un motín y ahora le toca pelear contra una flota bien organizada por primera vez. Lo único que espero es que no hagamos papelones.

No le pudimos ganar a Islandia, Croacia nos pegó un toque bárbaro y a Nigeria le tiramos la camiseta encima. No entendí los festejos alocados después de la clasificación. ¿Qué festejaron? ¿Salimos campeones? No. Entiendo que hayan ganas de festejar algo pero seamos serios y no contemos los corderos antes de nacer, por favor.