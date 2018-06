El Termo: ¿Así que nosotros éramos unos tibios?

Un poco de dignidad, muchachos. Yo entiendo que el empate de Argentina contra Islandia debe ser divertido, más allá de que los 11 vikingos estaban metidos en el área. Entiendo que les dio risa, que se la agarren con Messi porque erró el penal y todo lo que quieran. Pero para poder cargarnos, ¡mínimamente traten de ganar sus partidos! Sí, hablo de Alemania y Brasil, que mucho blabla pero después nada. Y hablaría de Chile también, pero acá me dicen que no clasificó al parecer. Una lástima.

Los alemanes son campeones del mundo, pero si eso es lo que tienen para ofrecer, que tristeza va a ser esta Copa, hermano... ¿¿¿Con México perdieron??? Les ganó el Tri, que tiene buen equipo pero no para de quedar afuera en cuartos de final desde hace 200 Mundiales. Al menos, nosotros sumamos un puntito, je.

Brasil goleó y está bien, es el favorito. Ah, ¿no ganó? ¿De verdad? ¿Empató con Suiza? Bue, me la dejaron picando adentro del área, muchachos. Si no le pueden ganar a los suizos, me parece que se tienen que dedicar a otra cosa. Mucho Scratch, mucha alegría, mucho baile pero adentro de la cancha faltó poner un poquito más. Eso sí, lo aplaudo a Coutinho: se mandó un golazo y tuvo que dar la cara por Neymar, que se pasó los 90’ revolcándose en el piso y haciendo gestos de dolor.

Ni te digo si los suizos se animaban un poquito más y salían de la tibieza. Mirá si les ganaban, me tenían que dejar dos páginas enteras sólo para contarles como me pasé todo el domingo comiendo asado y riéndome de los dos “candidatos”. Decí que zafó Inglaterra, y sobre la hora...

Sobre el partido de Chile, no hay mucho para decir. Básicamente, porque no jugó, je. Eso si, hay que reconocerles que lo deben haber visto cómodos: desde el sillón, con un TV de 55 pulgadas y una cerveza en la mano. Perderse el Mundial tiene sus beneficios...

Un consejo, muchachos. Para la próxima, antes de burlarse de lo que haga Papá, traten de solucionar primero sus problemas. No vaya a ser que escupan mucho para arriba y después los que se vayan en la tercera semana sean ustedes...