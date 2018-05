Fernando Pettinerolli y un pedido: Marcos Acuña “tiene que ser titular’’

Crecieron juntos detrás de una pelota y así forjaron una amistad que va más allá del fútbol y trasciende las fronteras del juego. Fernando Pettinerolli es hoy una de las grandes figuras de Don Bosco y no esconde su idolatría por el “Huevo” Acuña, su vecino que está en la víspera de disputar el Mundial.

‘‘Para mi tiene que jugar de titular, eso lo ve todo el mundo. Por las condiciones técnicas que tiene desde chiquito y la garra que le mete es una pieza clave para cualquier equipo. Aparte puede rendir en cualquier lugar de la cancha. Es un crack” soltó Fer, con la misma naturalidad con la que gambetea rivales y grita goles en las canchas neuquinas.

“Tenemos una amistad muy linda, que nació acá en el barrio. Jugamos juntos en la calle muchas veces y cuando me fui a probar a Ferro me acompañó y estuvo todo el tiempo conmigo. Sin dudas le deseo lo mejor porque se lo merece y porque es un zapalino que está llevando el nombre de nuestra ciudad a lugares inimaginados”, agregó el punta de Don Bosco.

“Se notaba la calidad que tenía, era chiquito pero los encaraba a todos y no se la podían sacar”, contó entre risas.

Si bien no juegan en la misma posición, Acuña y Pettinerolli tiene varios puntos en común. Hábiles, encaradores, guapos para pedir la pelota siempre y fuertes mentalmente a la hora resolver. Con 23 años Fernando es la “joya” del Barrio y en varios mercados de pases hubo sondeos para llevar sus goles a otras canchas. Esta ves parece que no será la excepción.

“La verdad es que conmigo no habló nadie todavía. Si llega alguna propuesta se analizará con la familia. Estoy cómodo en Don Bosco y me gustaría seguir pero no cierro ninguna puerta”, explicó.

Pettinerolli es un delantero de lujo para la zona y por esas cosas del fútbol todavía ningún equipo grande se lo llevó. Igual, es feliz en Zapala donde recibe cada fin de semana el cariño de la gente del barrio.

“Lo del Huevo es muy meritorio. La peleó desde abajo y llegó hasta lo máximo que le puede pasar a un jugador que es estar en un Mundial, encima al lado de Messi. Todos los zapalinos le deseamos lo mejor y vamos a estar prendidos a la tele”, cerró del goleador de Don Bosco.