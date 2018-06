“Hay Diego para rato”, dijo Maradona luego de los audios sobre su deceso

Tras los falsos rumores del deceso de Diego Armando Maradona, el astro del fútbol realizó un descargo mediante sus redes sociales y aseguró nunca haber estado internado. Explicó que sufrió una descompensación y que el medico que lo revisó le recomendó retirarse del estadio antes del que finalice el partido de Argentina contra Nigeria. “Hay Diego para rato”, bromeó.

“Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado”, comenzó su réplica. “En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación”, ante lo que se sometió a una revisión médica.

“Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato!”, bromeó el diez.