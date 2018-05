Inglaterra 66: el himno dedicado a la primera mascota mundialista

Después del exitazo que resultó “El rock del Mundial” en Chile 62, la idea se mantuvo para Inglaterra 66, que apeló a su artista más popular para componer la canción oficial de la Copa del Mundo de ese año. Ahora bien, si la particularidad del Mundial de Chile había sido el himno, la del Mundial de Inglaterra fue la mascota: nunca antes un Mundial había tenido una. Se trató de Willie, un sonriente leoncito vestido con una remera de la bandera inglesa.

A partir de esto, Lonnie Donegan, el artista inglés más popular del momento en cuetión, compuso “World Cup Willie (Where In This World We Are Going)”, algo así como “La Copa del Mundo de Willie (dónde vamos en este mundo)”.