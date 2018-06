La opinión de Gustavo Giannini: “Ojalá el equipo nos de una alegría”

Uno de los recuerdos más lejanos que tengo es el de haber visto la final de México ‘86 con mi viejo. No fue en nuestra casa, fue en la de un amigo de mi viejo que vivía en Stefenelli. No sé con exactitud a qué hora fue ese partido, pero sí me acuerdo de gritar el gol , abrazarme con mi papá y salir en la típica caravana por calle Tucumán a fuerza de bocinazos. Todo eso de día.

Hoy el Mundial lo vivo en los ojos de mi hijo, que tiene 9 años, no mucho más de los que yo tenía para aquel México ‘86, y que no tuvo la suerte de vivir a Argentina campeón del mundo. Sufro al verlo sufrir por no entender cómo puede ser que el equipo que tiene al mejor del mundo, no sale campeón. Que este equipo tiene individualidades no caben dudas, pero el trabajo en equipo hace rato no se ve presente en la selección.

El partido de Nigeria nos deja la esperanza de que un chispazo de esa fuerza puede reaparecer. Ver a los jugadores correr cada pelota, ponerle huevos a la situación y funcionar como equipo, nos da la esperanza de que aquel temido y envidiado equipo del ‘86 vuelva a darse en el actual.

Ni Maradona es Messi ni visceversa. Lio está escribiendo su propia página de la historia y este mundial puede coronarlo en todos los aspectos: humano y deportivo. Seguramente él lo sabe, pero hasta el mejor del mundo sufre las presiones.

Creo en la fuerza que se logra en el inconsciente colectivo de una nación, y no me cabe dudas de que en octavos se van a sentir a muchos más que once argentinos en una cancha. Es todo un país con las esperanzas renovadas y las ganas de volver a ganar la copa y demostrar por qué históricamente esta es una selección respetada y temida mundialmente.

Ojalá el equipo logre ensamblarse y nos de una alegría a un pueblo que atraviesa tiempos difíciles. Ojalá lo logren pero que esto no sirva para tapar decisiones que perjudiquen aún más a pueblo. El fútbol es fútbol más allá de los millones que mueva y los intereses que se ponen en juego. Ojalá Argentina salga campeón y mi hijo y los hijos de esta nación puedan festejar, reír, disfrutar y volver al potrero con la satisfacción y la seguridad de que son los campeones del mundo.

Gustavo Giannini

Músico