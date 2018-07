La opinión de Orlando Porra: “Al técnico le faltó trabajo e ideas”

Pensé que Francia iba a atacar un poco más y jugar de igual a igual. Se replegaron, marcaron bien a Messi, Pavón no anduvo bien y no salió la apuesta de jugar sin 9 de área. La mayoría de los goles fueron de contra.

Sampaoli puso tarde a Agüero y para mi se apuró en poner a Fazio. Quemó un cambio y se noto la falta de ritmo. Rojo tiene experiencia y puede jugar al límite con amarilla. Es una eliminación dura, yo pensé que pasábamos.

Ellos iban perdiendo y no se desesperaron sabiendo que en algún momento nos iban a lastimar. Creo que al técnico le faltó trabajo e ideas. Sacrificio y esfuerzo pueden alcanzar para otro contexto, pero representando un país tiene que haber identidad. Además de ganas tiene que existir una línea de juego.

No se puede ir a probar a un Mundial. Cambiar de esquema y de nombres es contraproducente. A Enzo Pérez lo ubicó como titular después de que entró por la lesión de un compañero y practicó poco, Banega se estaba recuperando de una lesión cuando se lo necesitaba en mejor estado. Cuando estuvo mas o menos bien se notó la diferencia. Además no puso a Lo Celso que estaba apto para ese puesto.

Es una pena por los jugadores que tenemos, por despedirlo así a Mascherano y varios más que no llegarán al próximo Mundial. Para mi el grupo de futbolistas no podía hacer más que lo que hizo pero le falto un estilo. Hubo errores que se notaron un montón. El laburo de los jugadores estaba, faltó el del técnico. Es cierto que uno no está en sus zapatos, pero en cancha se vio un equipo sin forma.

Se veía venir que esto podía suceder, de hecho Argentina clasificó sobre la hora. Los malos momentos que vive el país se reflejan acá. Incluso le pasamos la angustia que tenemos en el día a día a la selección en vez de alentar. Pienso que se necesita un laburo inmediato para lo que viene porque se vienen cosas importantes (como la Copa América en Brasil) y Argentina tiene que ser protagonista.